धर्मेंद्र का 90 वां जन्मदिन ग्रैंड तरीके से मनाने का प्लान कर रहा है देओल परिवार, ऐसा हो सकता है सेलिब्रेशन

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र जल्द 90 साल के होने वाले हैं। ऐसे में खबरें हैं कि उनके 90 वें जन्मदिन को खास बनाने के लिए उनके बच्चे ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इस दिन ईशा देओल भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी।

Sun, 16 Nov 2025 06:52 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र इन दिनों अपनी बिगड़ी तबीयत को लेकर खबरों में बने हुए थे। हाल मेंसांस लेने में दिक्कत के चलते एक्टर को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। लेकिन देओल परिवार के कहने पर उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर घर लाया गया जहां डॉक्टर्स की एक टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर रखे हुए है। इस बीच खबर आ रही है कि अगर धर्मेंद्र की तबीयत ठीक रही तो देओल परिवार धर्मेंद्र के 90 वें जन्मदिन पर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन कर सकता है।

90 साल के होने वाले हैं धर्मेंद्र

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक परिवार धर्मेंद्र का जन्मदिन खास तरह से सेलिब्रेट करने का प्लान कर रहा है। 8 नवंबर को धर्मेंद्र 90 साल के हो जाएंगे। इस मौके पर एक नहीं बल्कि 2 जन्मदिन मनाए जाने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल में ईशा देओल ने भी अपना 2 नवंबर जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया था। वो पिता के ठीक होने का इंतजार कर रही थीं। अब वो पिता धर्मेंद्र के साथ ही अपना जन्मदिन मनाएंगी।

घर पर चल रहा है ट्रीटमेंट

बता दें, हाल में धर्मेंद्र को उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इस दौरान उनसे मिलने शाहरुख खान, सलमान खान। अमीषा पटेल, गोविंदा जैसे एक्टर्स पहुंचे थे। बाद में एक्टर को उनके घर पर शिफ्ट कर दिया गया। अब डॉक्टर्स की एक टीम घर पर ही उनका ट्रीटमेंट कर रही है। इस दौरान अमिताभ बच्चन के भी अपने वीरू के घर पहुंचने की खबर सामने आई थी।

सोशल मीडिया पर थे एक्टिव

बता दें, धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहे हैं। वो अक्सर अपने फार्महाउस से तस्वीरें और वीडियो शेयर करते देखे गए हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपनी फिजियोथेरेपी सेशन और स्विमिंग करते हुए का वीडियो भी शेयर किया था। तबीयत खराब होने के बाद से वो अपने फैंस को अपडेट नहीं दे पाए हैं। देशभर में उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं।

