राजपाल यादव को फिर से जेल भेजने से हाई कोर्ट ने किया मना, कहा- वह कहीं भागे नहीं जा रहे
राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में बुधवार को सुनवाई थी जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल को दोबारा जेल पर भेजने से मना कर दिया है।
राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में कुछ दिन रहे थे और पिछले महीने यानी फरवरी 19 को ही उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी। अब 18 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई थी और इसमें कोर्ट ने कहा है कि एक्टर को अभी जेल नहीं भेजा जाएगा क्योंकि एक्टर ने कुछ पेमेंट कर दिया है।
बेंच ऑफ जस्टिस ने क्या कहा
दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल को 1 अप्रैल तक का रिलीफ दे दिया है यानी उनकी जमानत 1 अप्रैल तक हो गई है। बेंच ऑफ जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि एक्टर कहीं भाग नहीं रहे हैं और कोर्ट में मौजूद ही हैं। वहीं उन्होंने कुछ अमाउंट भी दिया है। वह बोलीं, मुझे कोई वजह नहीं मिलती है। वह कहीं भाग नहीं रहे हैं। यही हैं और कोर्ट भी आए हैं। वह जेल में रहे हैं और फिलहाल बेल पर हैं। मैं उन्हें वापस जेल नहीं भेज रही हूं। उन्होंने कुछ पेमेंट भी कर दी है तो इसलिए अभी मैं उन्हें जेल नहीं भेज रही हूं।
जमानत देते हुए क्या बोली थीं जस्टिस
बता दें कि इससे पहले जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल को अंतरिम जमानत दी थी 1 लाख बेल बाउंड डिपॉर्ट करने का ऑर्डर देने के बाद। इससे पहले सुनवाई में कोर्ट ने राजपाल को 3 बजे तक अंतरिम जमानत के लिए 1.5 करोड़ डिपॉजिट करने को बोला था। शिकायत के बाद शिकायत दर्ज करने वाले के वकील ने कन्फर्म किया था कि एक्टर ने कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए हैं। इसके बाद राजपाल को बेल दे दी गई।
क्या है मामला
बता दें कि यह सब मामला साल 2010 में शुरू हुआ जब राजपाल ने दिल्ली के मुर्ली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये लिए थे अपनी फिल्म अता पता लापता के लिए जिसके जरिए वह बतौर डायरेक्टर डेब्यू कर रहे थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई जिसके बाद एक्टर को काफी नुकसान हुआ। जब राजपाल वो पैसे नहीं चुका पाए तो फिर कंपनी ने एक्टर के खिलाफ केस कर दिया।
एक्टर द्वारा जो चेक दिए गए थे उनके बाउंस होने पर एक्टर को फिर 6 महीने की सजा दी गई। वहीं अक्तूबर 2025 तक राजपाल ने 75 लाख डिपॉजिट कर दिए थे 2 डिमांड ड्राफ्ट के साथ। फिर ये मामला चलता रहा और बाद में राजपाल ने खुद को सरेंडर कर दिया था।
राजपाल की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह अब भूत बंगला में नजर आने वाले हैं। फिल्म में अक्षय कुमार, तब्बू, वामिका गब्बी और परेश रावल भी हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
परिचय
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।