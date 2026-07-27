Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सलमान खान को मिली दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ी राहत, फिल्म 'काला हिरण' के मेकर्स को दिया ये आदेश

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' पर रोक लग गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेकर्स को फटकार लगाई है और उन्हें तुरंत इस फिल्म से जुड़े सारे लिंक्स हटाने के आदेश दिए हैं।

सलमान खान
सलमान खान

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पक्ष में फैसला सुनाया है। दरअसल, एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' था। सलमान ने इस फिल्म के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। सोमवार के दिन कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मेकर्स को फिल्म से जुड़े लिंक्स सोशल मीडिया से तुरंत हटाने के निर्देश जारी किया है।

कोर्ट ने लगाई फटकार

सुनवाई के दौरान अदालत ने फिल्म के निर्माता अमित जानी को कड़ी फटकार लगाई और सख्त लहजे में सवाल किया। कोर्ट ने कहा, 'पिछली बार कोई आदेश नहीं दिया था इसलिए लगता है आपकी हिम्मत बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि आप खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। आपका व्यवहार दिन-ब-दिन बिगड़ता जा रहा है। आप किसी आम नागरिक के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते।'

ये भी पढ़ें:जो डर गया वो मर गया…सलमान खान के क्रिप्टिक पोस्ट ने बढ़ाया सोशल मीडिया इंगेजमेंट

अदालत में क्या हुए तर्क-वितर्क?

सलमान खान की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि ब्लैकबक से जुड़े चार मामलों में से तीन में सलमान को बरी कर दिया गया था, जबकि चौथे मामले में सजा पर रोक लगा दी गई थी। वकील ने ये भी आरोप लगाया कि फिल्म के जरिए पूरे समुदाय को अभिनेता के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है।

निर्माता अमित जानी के वकील ने अपना बचाव करते हुए कहा कि जारी किए गए टीजर में सलमान खान का कोई प्रत्यक्ष जिक्र नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि टीजर में किसी भी प्रकार की AI या डीपफेक तकनीक का उपयोग नहीं किया गया है।

ये भी पढ़ें:'मेरे मरने के बाद...', काला हिरण प्रोड्यूसर को पाकिस्तान से मिल रहीं धमकियां

उच्च न्यायालय का कड़ा रुख

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्माता के रवैये पर नाराजगी जताई और सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया कि वे इस फिल्म से जुड़े संबंधित लिंक्स और कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटा दें ताकि भ्रामक जानकारी को फैलने से रोका जा सके।

ये भी पढ़ें:काला हिरण के एक्टर ने भी छोड़ी फिल्म; बताया, सलमान को मीडिया में बदनाम करना था

'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' के बारे में

'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' को अमित जानी ने प्रोड्यूस किया है। जब से ये फिल्म अनाउंस हुई है तभी से ही विवादों में है। सलमान खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि ये फिल्म उनके 'पर्सनैलिटी राइट्स' का उल्लंघन कर रही है। सलमान ने इसके रिलीज या प्रमोशन पर रोक लगाने की मांग की। उनका तर्क था कि इस फिल्म की वजह से जनता की राय पर बुरा असर पड़ सकता है। वहीं, मेकर्स का कहना था कि फिल्म में सलमान खान का नाम नहीं लिया गया है और ये सार्वजनिक रूप से उपलब्ध घटनाओं पर आधारित है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।