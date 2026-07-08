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दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज के सामने आई दिल्ली गुरुद्वारा कमिटी, जल्द रखेंगे स्क्रीनिंग

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को बैन कर दिया गया है। अब ऐसे में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमिटी फिल्म के समर्थन में सामने आई है। कमिटी की तरफ से कहा गया है कि वो स्कूल और कॉलेज में भी जसवंत सिंह खालड़ा के बारे में सेमिनार रखवाएंगे। फिल्म की रखेंगे स्क्रीनींग।

दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज के सामने आई दिल्ली गुरुद्वारा कमिटी, जल्द रखेंगे स्क्रीनिंग

दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज इस समय खबरों में बाई हुई है। फिल्म लंबे समय से अटली हुई थी। हाल में OTT प्लेटफार्म जी 5 पर इसे स्ट्रीम किया गया था। लेकिन 48 घंटों के भीतर ही देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए इसे प्लेटफार्म से हटा कर बैन कर दिया गया है। अब फिल्म के समर्थन में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमिटी फिल्म सतुलज की स्क्रीनिंग करने का एलान किया है। जसवंत सिंह खालड़ा पर बनी ये फिल्म 80 और 90 के दशक के पंजाब में हो रहे । फिल्म का नाम पहले पंजाब 95 रखा गया था।

DSGMC रखेगी फिल्म सतलुज की स्क्रीनिंग

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमिटी जिसे DSGMC कहा जाता है ने फिल्म के बैन और OTT प्लेटफार्म से हटाए जाने को बताया है। कमिटी के अध्यक्ष ने कहा है कि फिल्म समाजसेवी जसवंत सिंह खालड़ा और उनकी इन्वेस्टिगेशन 1995 में पंजाब में कथित मानवाधिकार को तोड़ा गया और गैर-कानूनी अंतिम संस्कार की जांच पर बनी फिल्म को बैन करना सही नहीं है। वो जल्दी फिल्म की स्क्रीनिंग रखेंगे।

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स्कूल और कॉलेज में होगा जसवंत सिंह खालड़ा का ज़िक्र

DSGMC के अध्यक्ष ने कहा, ‘हमने सभी गुरुद्वारा कमिटी सदस्यों से कहा है कि वे अपने-अपने इलाकों में फिल्म डाउनलोड करें और उसे दिखाएं ताकि यह आम लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा, हम जल्द ही अपने स्कूलों और कॉलेजों के चेयरमैन के साथ एक बैठक करेंगे। हर कॉलेज में जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन और उनकी विरासत पर चर्चा करने के लिए सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। हम चाहते हैं कि लोग समझें कि समाज पर एक अकेला सामाजिक कार्यकर्ता कितना बड़ा असर डाल सकता है। अगर एक व्यक्ति इतना कुछ हासिल कर सकता है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम सब मिलकर वैसा ही काम न कर सकें।’

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जसवंत सिंह खालड़ा ने की थी जांच

बता दें, सतुलज का नाम पहले पंजाब 95 रहा गया था। ये फिल्म जसवंत सिंह खालड़ा पर है जिसमें पंजाब में 1984 से लेकर 1995 कई लोगों को फर्जी मुठभेड़ों में मारा गया। उन्हें लापता पता कर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस की हिरासत में ये हजारों लोग गायब हो गए। घर नहीं लौटे। इसी पर जब जसवंत सिंह खालड़ा ने जांच शुरू की तो कुछ ऐसा सामने आया जो हैरान करने वाला था। उन्होंने ये मुद्दा कनाडा की सरकार के सामने भी रखा। लेकिन फिर एक दिन जसवंत सिंह घर से ही किडनैप कर लिए गए। वो भी लापता हो गए और डेढ़ महीने बाद उनकी लाश सतलुज नदी में मिली।

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Usha Shrivas

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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