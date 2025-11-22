5 साल बड़े एक्टर अक्षय कुमार की मां बनी थीं शेफाली शाह, बोलीं- मैं शर्म से मर जाउंगी अगर...

संक्षेप: दिल्ली क्राइम एक्ट्रेस शेफाली शाह ने एक फिल्म में अपने से पांच साल बड़े अक्षय कुमार की मां का किरदार निभाया था। अब शेफाली ने उस फिल्म को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि तब उन्हें सिनेमा की उतनी समझ नहीं थी।

दिल्ली क्राइम एक्ट्रेस शेफाली शाह की परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया जा रहा है। हाल ही में सीरीज का सीजन 3 रिलीज हुआ है जिसकी वजह से शेफाली शाह सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। अब शेफाली शाह ने उस फिल्म को याद किया जहां उन्होंने अपने से पांच साल बड़े अक्षय कुमार की मां का रोल निभाया था। उन्होंने कहा कि वो शर्म से मर जाएंगी अगर अब वो ये फिल्म देखेंगी।

पर्दे पर निभाया है अक्षय की मां का रोल साल 2005 में आई फिल्म वक्त में शेफाली शाह ने अक्षय कुमार की मां को रिल निभाया था। वहीं, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार के पिता के रोल में नजर आए थे। एनडीटीवी से खास बातचीत में शेफाली शाह ने उस रोल के बारे में बता की। उन्होंने बताया, "मैं अक्सर अपनी फिल्में नहीं देखती, तो मैं उसे (वक्त) एक बार देखा है? लेकिन अब अगर मुझे वक्त दोबारा देखनी पड़ी, मैं शर्म से मर जाउंगी।"

मां का किरदार निभाने पर क्या बोलीं शेफाली शेफाली शाह से पूछा गया कि क्या उन्हें ऐसा किरदार करने का पछतावा है? उन्होंने कहा, "उस वक्त मुझमें मैच्यूरिटी, समझ और सिनेमा का ज्ञान नहीं था जो आज है। दिल्ली क्राइम करने के बाद मेरे काम करने का तरीका बहुत ज्यादा बदल गया। वो न सिर्फ मेरे करियर का टर्निंग प्वाइंट था, बल्कि इसने मेरे काम करने के तरीके को भी बदल दिया।"