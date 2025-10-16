Hindustan Hindi News
अनाउंस हुई दिल्ली क्राइम 3 की रिलीज डेट, ये होगा नेटफ्लिक्स की सीरीज का विलेन

संक्षेप: Delhi Crime Season 3 Release Date: नेटफ्लिक्स की मोस्ट अवेटेड सीरीज ‘दिल्ली क्राइम’ का तीसरा सीजन इसी साल रिलीज होने वाला है। इस बार हुमा कुरैशी विलेन का किरदार निभाने वाली हैं।

Thu, 16 Oct 2025 04:02 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
नेटफ्लिक्स की क्राइम ड्रामा सीरीज 'दिल्ली क्राइम' का तीसरा सीजन नवंबर में आने वाला है। जी हां, मेकर्स ने शो की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। इसके साथ ही शो का ट्रेलर भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। इस बार शेफाली शाह के सामने हुमा कुरैशी होंगी। सामने आए वीडियो के मुताबिक, दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी।

शो की रिलीज डेट

इंस्टाग्राम पर ‘दिल्ली क्राइम 3’ का ट्रेलर जारी करते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने कैप्शन में लिखा, ‘तर्क से परे, सीमाओं से परे। एक ऐसा केस जो हर हद पार करेगा। दिल्ली क्राइम सीजन 3 देखें, 13 नवंबर से, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर।’

