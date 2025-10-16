Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDelhi Crime 3 release date and trailer out netflix huma qureshi and shefali shah
अनाउंस हुई दिल्ली क्राइम 3 की रिलीज डेट, ये होगा नेटफ्लिक्स की सीरीज का विलेन
संक्षेप: Delhi Crime Season 3 Release Date: नेटफ्लिक्स की मोस्ट अवेटेड सीरीज ‘दिल्ली क्राइम’ का तीसरा सीजन इसी साल रिलीज होने वाला है। इस बार हुमा कुरैशी विलेन का किरदार निभाने वाली हैं।
Thu, 16 Oct 2025 04:02 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
नेटफ्लिक्स की क्राइम ड्रामा सीरीज 'दिल्ली क्राइम' का तीसरा सीजन नवंबर में आने वाला है। जी हां, मेकर्स ने शो की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। इसके साथ ही शो का ट्रेलर भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। इस बार शेफाली शाह के सामने हुमा कुरैशी होंगी। सामने आए वीडियो के मुताबिक, दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी।
शो की रिलीज डेट
इंस्टाग्राम पर ‘दिल्ली क्राइम 3’ का ट्रेलर जारी करते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने कैप्शन में लिखा, ‘तर्क से परे, सीमाओं से परे। एक ऐसा केस जो हर हद पार करेगा। दिल्ली क्राइम सीजन 3 देखें, 13 नवंबर से, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर।’
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
