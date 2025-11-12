Hindustan Hindi News
दिल्ली में हुए धमाके के बाद पोस्टपोन हुआ शाहिद की फिल्म का शूट, आज से होना था शुरू

संक्षेप: Delhi Bomb Blast: दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके के बाद शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म कॉकटेल 2 का दिल्ली में होने वाला शूट पोस्टपोन हो गया है। फिल्म के कुछ हिस्से पुरानी दिल्ली में शूट होने थे।

Wed, 12 Nov 2025 09:17 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की फिल्म कॉकटेल 2 का दिल्ली में शूट होना था। हालांकि, लाल किला के पास हुए धमाके के बाद फिल्म के शूट को पोस्टपोन कर दिया गया है। दिल्ली में कॉकटेल 2 का शूट आज यानी 12 नवंबर से होना था। हालांकि, अब ये शूट बाद में होगा। दिल्ली के शूट का नया शेड्यूल अभी सामने नहीं आया है। फिल्म का कुछ हिस्सा पुरानी दिल्ली में शूट होना था।

कॉकटेल 2 का दिल्ली शूट हुआ पोस्टपोन

हिंदुस्तान टाइम्स को फिल्म से जुड़े सूत्रों ने बताया, “शाहदि, रश्मिका और कृति को आज यानी 12 नवंबर को दिल्ली आना था। मेकर्स ने दिल्ली में 7 दिन का शूटिंग शेड्यूल रखा था।” रिपोर्ट्स की मानें तो दिल्ली का शूट कई कारणों से पोस्टपोन हुआ है।

ये दो कारण हैं वजह

दिल्ली का शूट पोस्टपोन होने का एक कारण दिल्ली का प्रदूषण भी है। इसके अलावा, दिल्ली में धमाके के बाद बढ़े तनाव को देखते हुए भी शूट को पोस्टपोन करने का फैसला लिया गया है। फिल्म का कुछ हिस्सा पुरानी दिल्ली में भी शूट होना था। अगर सब ठीक रहा तो कॉकटेल 2 का दिल्ली शूट दिसंबर के महीने में हो सकता है।

हैदराबाद वापस लौटीं रश्मिका मंदाना

दिल्ली का शूट पोस्टपोन होने के बाद रश्मिका मंदाना अपनी फिल्म द गर्लफ्रेंड के पोस्ट-रिलीज प्रमोशन के लिए हैदराबाद वापस लौट गई हैं। वहीं, कृति सेनन अपनी फिल्म तेरे इश्क में के प्रमोशन के लिए मुंबई वापस लौट गई हैं।

कॉकटेल 2 साल 2012 में आई फिल्म कॉकटेल का सीक्वल है। कॉकटेल में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी नजर आई थीं। कॉकटेल 2 का निर्देशन भी होमी अदजानिया ने किया है।

