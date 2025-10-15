दीपशिखा ने अमरीश पुरी के सामने उतार दिए थे सारे कपड़े? न्यूड सीन देख बेटी ने तोड़ दी थी सीडी
संक्षेप: कोयला फिल्म में दीपशिखा नागपाल ने अमरीश पुरी के साथ एक सीन दिया था जिसके बाद उन्हें लोगों के बहुत ताने मिले। इस सीन में वह नेकेड दिख रही थीं। उनकी बेटी गुस्से में कोयला की सीडी तोड़ देती थी।
दीपशिखा नागपल जब 20 साल की थीं तो कोयला फिल्म में 45 साल बड़े अमरीश पुरी के साथ इंटीमेट सीन किया था। उनके नेकेड सीन पर काफी बवाल मचा था। अब दीपशिखा ने बताया है कि वह उस सीन में पूरे कपड़े पहने थीं लेकिन कैमरा ट्रिक से न्यूड लग रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बेटी कोयला फिल्म की सीडी तोड़ देती थी।
मां भी थीं साथ
हिंदी रश से बातचीत में दीपशिखा ने कोयला के न्यूड सीन के बारे में बताया। वह बोलीं कि उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि राकेश रोशन इसको कैसे फिल्माएंगे। दीपशिखा ने बताती हैं, 'मैंने राकेश सर से पूछा, 'आप सीन कब शूट करने वाले हैं? वह बोले, तुम्हें सबकुछ याद है? मैंने कहा, हां।' तो उन्होंने सीन के बारे में बताया और मेरी मॉम भी उसी कमरे में बैठी थीं। मैं इस बात के लिए राकेश सर का सम्मान करती हूं कि वह आए, बैठे और मुझे सब कुछ समझाया।'
स्वीमिंग कॉस्ट्यूम पहने थीं दीपशिखा
दीपशिखा बोलीं, 'मैंने उनसे कहा, 'चिंता मत कीजिए' फिर मैंने उन्हें बताया कि हम सीन कैसे शूट करने वाले हैं। मैंने कहा कि कैमरा कंधों तक ही रखें ताकि मेरा ट्यूब टॉप ना दिखाई दे। उस ऊंचाई से लग रहा था कि मैं अपने कपड़े उतार रही हूं लेकिन मैं पूरे कपड़े पहने थी। मैंने शॉट के लिए पीछे से स्वीमिंग कॉस्ट्यूम पहना था और यह बिना दिक्कत के हो गया। मैं जींस पहने थे। जब सब हो गया तो राकेश रोशन हैरान थे कि इतनी आसानी से सीन कैसे पूरा हो गया।'
लग रहा था उतार दिए कपड़े
दीपशिखा ने बताया कि उन्हें टेक्निकल नॉलेज भी था तो सीन में काफी मदद मिल गई। बोलीं, 'मुझे पता है कि शूटिंग के वक्त मैं सब कुछ पहने थी लेकिन आप देखेंगे तो सोचेंगे, हे भगवान ऐसा लग रहा है कि कपड़े उतार रही है।'
फिल्म के बाद रोती थीं दीपशिखा
इस सीन पर कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी। दीपशिखा ने बताया, 'तब तो हंगामा हो गया था। मेरे जानने वालों ने कहा, 'तुमने ये क्या किया है? कपड़े उतारे हैं तुमने स्क्रीन पर।' मैं पूरे टाइम रोती रहती थी। मुझे याद है कि मेरी बेटी कोयला की सीडी तोड़ देती थी। लोगों ने ऐसा फील करवा दिया था कि मेरे बच्चे कभी मेरा सम्मान नहीं करेंगे।'
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।