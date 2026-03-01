Hindustan Hindi News
'ब्रेक तो चाहिए पर बेटी के बिना रह नहीं सकती', दीपिका पादुकोण ने बताया अपना 'टॉक्सिक ट्रेट'

Mar 01, 2026 10:58 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Deepika Padukone: दीपिका पादुकोण के मां बनने के बाद दर्शक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका एक के बाद एक फिल्मों से बाहर हो जाना उनके चाहने वालों के जेहन में चिंता भी पैदा कर रहा है, इसी बीच एक्ट्रेस की यह पोस्ट सामने आई है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत फेज को एन्जॉय कर रही हैं। दीपिका पादुकोण ने 8 सितंबर 2024 को अपनी बेटी 'दुआ' को जन्म दिया था और तभी से वह काम और परिवार के बीच तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। लेकिन हाल ही में उनकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी ने फैंस को हैरान और इमोशनल दोनों कर दिया है। दीपिका ने अपनी एक ऐसी आदत या 'टॉक्सिक ट्रेट' का खुलासा किया है, जिससे आज की हर नई मां खुद को जोड़कर देख सकती है। दीपिका पादुकोण की यह इंस्टा स्टोरी बहुत से लोगों को रिलेटेबल लगी है और वो इसे अपनी फीड पर शेयर कर रहे हैं।

दीपिका का दिल छू लेने वाला पोस्ट

दीपिका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो नोट शेयर किया, जिसमें एक मां के इमोशन्स को बताया गया था। इस नोट में लिखा था, 'मेरा टॉक्सिक ट्रेट यह है कि मैं अपने बच्चे से इतना प्यार करती हूं कि मैं नहीं चाहती कि उसे कोई और देखे। मुझे ब्रेक की सख्त जरूरत है, लेकिन मैं उसके बिना रह भी नहीं सकती। मुझे 24 घंटे का सन्नाटा चाहिए, लेकिन साथ ही मुझे 24 घंटे बच्चे के साथ भी रहना है।' इस पर अपनी सहमति जताते हुए दीपिका ने लिखा, 'लो... मैंने कह दिया।' दीपिका का यह पोस्ट साफ बताता है कि एक मां के लिए बच्चे को पालना कितना मुश्किल और सैक्रिफाइज से भरा होता है।

इस शर्त के चलते हुईं फिल्मों से बाहर

बेटी दुआ के आने के बाद दीपिका ने अपने काम करने के घंटों को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। दीपिका ने अपनी आने वाली फिल्मों 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल के मेकर्स से केवल 8 घंटे की शिफ्ट में काम करने की मांग की थी। हालांकि मेकर्स के साथ समय को लेकर हुए मतभेद की वजह से दीपिका को इन दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स से बाहर होना पड़ा। फिल्म 'स्पिरिट' में दीपिका की जगह अब तृप्ति डिमरी को लिया गया है, वहीं चर्चा है कि 'कल्कि 2' में उनकी जगह साई पल्लवी नजर आ सकती हैं।

शाहरुख खान के साथ वापसी की तैयारी

भले ही दीपिका ने कुछ फिल्में छोड़ी हों, लेकिन उनके पास अब भी बड़े प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है। वह जल्द ही शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आएंगी, जो 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में सुहाना खान, रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन जैसे कई बड़े कलाकार शामिल हैं। इसके अलावा, दीपिका साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ एक बड़े बजट की फिल्म में काम कर रही हैं, जिसका निर्देशन 'एटली' कर रहे हैं। मालूम हो कि दीपिका ने एटली के साथ फिल्म 'जवान' में काम किया था, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया था।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

