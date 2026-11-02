5 महीने प्रेग्नेंट थीं दीपिका पादुकोण, फिर भी शूट किया शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' का ये गाना
फिल्म किंग का गाना रिलीज किया गया है। इस गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस गाने की शूट के दौरान एक्ट्रेस 5 महीने प्रेग्नेंट थीं।
आज शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ का पहला गाना ‘तू मिल जाए’ आज एक्टर के जन्मदिन के मौके पर रिलीज कर दिया गया है। इस गाने में दीपिका पादुकोण और शाहरुख के बीच रोमांटिक केमिस्ट्री देखी जा सकती है। दोनों विदेशी लोकेशन पर एक दूसरे की बाहों में बाहें डालें डांस करते नजर आ रहे हैं। दीपिका की आदाएं और अंदाज फैंस में पसंद किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने को शूट करने के दौरान दीपिका 5 महीने प्रेग्नेंट थीं।
गाने की शूटिंग के वक्त 5 महीने प्रेग्नेंट थीं दीपिका
साल 2023 में आई फिल्म ‘पठान’, ‘जवान’ में दीपिका और शाहरुख की जोड़ी को पसंद किया गया था। अब तीन साल बाद एक बार फिर ये जोड़ी स्क्रीन पर नजर आ रही है। आज शाहरुख खान के 61वें जन्मदिन पर फिल्म का पहला गाना आया है ‘तू मिल जाए’। इस गाने में दीपिका-शाहरुख का रोमांटिक अंदाज इस फेस्टिव सीजन को खास बना रहा है। दीपिका ने गाने में अपने कई लुक बदले हैं और वो अलग अंदाज में नजर आ रही हैं। इस गाने की शूटिंग के दौरान दीपिका अपनी दूसरी बेटी देवी के साथ 5 महीने प्रेग्नेंट थीं।
दीपिका ने वर्क कमिटमेंट किया पूरा
दीपिका ने जब अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी के बारे में दुनिया को बताया था उकसे कुछ समय बाद ही वो शाहरुख के साथ गाने की शूटिंग के लिए कैप्टाउन चली गई थीं। यहां अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान ही एक्ट्रेस गाने की शूट करती रहीं। उन्होंने शाहरुख के लिए एक पोस्ट भी शेयर किया था। एक्ट्रेस ने अपने वर्क कमिटमेंट को अपनी प्रेग्नेंसी के साथ अच्छे से संभाला। गाने में उनके हर लुक और अंदाज को पसंद किया जा रहा है। दीपिका ने 19 सितंबर 2026 को अपनी दूसरी बेटी देवी को जन्म दिया था। रणवीर के साथ पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने अपनी खुशियां फैंस के साथ शेयर की थी।
दोनों बेटियों के साथ समय बिता रही हैं दीपिका
दीपिका और रणवीर की लव स्टोरी की बात करें तो फिल्म राम लीला की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। इसके बाद साल 2015 में चुपके से सगाई की और 2018 में इटली जाकर शादी। शादी के 5 साल बाद साल 2024 में एक्ट्रेस एक प्यारी सी बेटी के पेरेंट्स बने। बेटी का नाम दुआ रखा। और छोटी का नाम देवी। अब दीपिका अपने काम से ब्रेक लेकर अपनी दोनों बेटियों की परवरिश में बिजी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि वो जल्द अपने काम पर वापस लौटेंगी। दीपिका के काम को फिल्म 'किंग' में देखने का इंजतार हो रहा है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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