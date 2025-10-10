Deepika Padukone Talks About Dua Playschool Says She Always Wanted To Be A Mother मां बनने के बाद दीपिका पादुकोण में आए काफी बदलाव, बोलीं- आपको कम्फर्ट जोन से निकालकर…, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDeepika Padukone Talks About Dua Playschool Says She Always Wanted To Be A Mother

मां बनने के बाद दीपिका पादुकोण में आए काफी बदलाव, बोलीं- आपको कम्फर्ट जोन से निकालकर…

दीपिका पादुकोण अपनी बेटी दुआ से काफी प्यार करती हैं। उनका कहना है कि दुआ के आने के बाद से उनमें काफी बदलाव आ गए हैं। वह पहले के मुकाबले अब सोशल हो गई हैं।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 01:57 PM
share Share
Follow Us on
मां बनने के बाद दीपिका पादुकोण में आए काफी बदलाव, बोलीं- आपको कम्फर्ट जोन से निकालकर…

दीपिका पादुकोण अब लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण रोल निभा रही हैं और वो हैं मदरहुड का। मां बनने के बाद दीपिका का कहना है कि उनकी लाइफ काफी बदल गई है। दीपिका ने बताया कि वह हमेशा से पेशंट वाली इंसान रही हैं, लेकिन मदरहुड ने उन्हें काफी धैर्य दे दिया है और उन्हें पहले से ज्यादा सोशल बना दिया है।

क्या आए बदलाव

दीपिका ने सीएनबीसी टीवी 18 से बात करते हुए कहा, ‘मैं काफी पेशंस वाली रही हूं, लेकिन मेरा टॉलरेंस लेवल अब...ये आपको आपके कम्फर्ट जोन से निकालता है और आपको सोशल पर्सन बनाता है। मैं कभी सोशल पर्सन नहीं रही हूं। दूसरे पैरेंट्स से इंटरैक्ट करना और अब प्ले स्कूल तक। मदरहुड आपको आपके कम्फर्ट जोन से बाहर करता है अच्छे तरीके से। मैं हमेशा से मां बनना चाहती थी और अब मैं अपनी लाइफ का बेस्ट रोल निभा रही हूं।’

मेंटल हेल्थ जरूरी

इसी दौरान दीपिका ने बताया कि ऐसे में मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना काफी जरूरी है। उन्होंने कहा, ‘सोना काफी महत्वपूर्ण है। मैं अपने हर इंटरव्यू में यही बोलती हूं और मैं जानती हूं कि जो लोग इस बात को सुनेंगे वो इसे बोरिंग समझेंगे, लेकिन यह सच है। आपको अच्छी नींद लेना चाहिए, हाइड्रेट रहना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। यह सब चीजें काफी जरूरी हैं। ये सब फैंसी नहीं है रेड लाइट थेरेपी या आइस बाथ की तरह, लेकिन आपको बेसिक चीजें करनी चाहिए।’

दीपिका ने आगे कहा, ‘जब हम खाने की बात करते हैं तो फैंसी खाना नहीं बल्कि इंडियन फूड। वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए।’

दीपिका की फिल्में

बता दें कि दीपिका सितंबर 2024 में बेटी दुआ की मां बनी हैं। लास्ट दीपिका फिल्म सिंघम अगेन में नजर आई थीं। अब वह फिल्म किंग में नजर आने वाली हैं जिसमें उनके साथ शाहरुख खान हैं। फिल्म को सुजॉय घोष डायरेक्ट कर रहे हैं और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं।

कुछ दिनों से दीपिका अपने 8 घंटे वर्किंग काम करने की डिमांड को लेकर काफी चर्चा में हैं। दीपिका ने इस वजह से कल्कि 2898 एडी 2 और संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट छोड़ दी है।

Deepika Padukone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।