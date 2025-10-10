मां बनने के बाद दीपिका पादुकोण में आए काफी बदलाव, बोलीं- आपको कम्फर्ट जोन से निकालकर…

दीपिका पादुकोण अपनी बेटी दुआ से काफी प्यार करती हैं। उनका कहना है कि दुआ के आने के बाद से उनमें काफी बदलाव आ गए हैं। वह पहले के मुकाबले अब सोशल हो गई हैं।

दीपिका पादुकोण अब लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण रोल निभा रही हैं और वो हैं मदरहुड का। मां बनने के बाद दीपिका का कहना है कि उनकी लाइफ काफी बदल गई है। दीपिका ने बताया कि वह हमेशा से पेशंट वाली इंसान रही हैं, लेकिन मदरहुड ने उन्हें काफी धैर्य दे दिया है और उन्हें पहले से ज्यादा सोशल बना दिया है।

क्या आए बदलाव दीपिका ने सीएनबीसी टीवी 18 से बात करते हुए कहा, ‘मैं काफी पेशंस वाली रही हूं, लेकिन मेरा टॉलरेंस लेवल अब...ये आपको आपके कम्फर्ट जोन से निकालता है और आपको सोशल पर्सन बनाता है। मैं कभी सोशल पर्सन नहीं रही हूं। दूसरे पैरेंट्स से इंटरैक्ट करना और अब प्ले स्कूल तक। मदरहुड आपको आपके कम्फर्ट जोन से बाहर करता है अच्छे तरीके से। मैं हमेशा से मां बनना चाहती थी और अब मैं अपनी लाइफ का बेस्ट रोल निभा रही हूं।’

मेंटल हेल्थ जरूरी इसी दौरान दीपिका ने बताया कि ऐसे में मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना काफी जरूरी है। उन्होंने कहा, ‘सोना काफी महत्वपूर्ण है। मैं अपने हर इंटरव्यू में यही बोलती हूं और मैं जानती हूं कि जो लोग इस बात को सुनेंगे वो इसे बोरिंग समझेंगे, लेकिन यह सच है। आपको अच्छी नींद लेना चाहिए, हाइड्रेट रहना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। यह सब चीजें काफी जरूरी हैं। ये सब फैंसी नहीं है रेड लाइट थेरेपी या आइस बाथ की तरह, लेकिन आपको बेसिक चीजें करनी चाहिए।’

दीपिका ने आगे कहा, ‘जब हम खाने की बात करते हैं तो फैंसी खाना नहीं बल्कि इंडियन फूड। वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए।’

दीपिका की फिल्में बता दें कि दीपिका सितंबर 2024 में बेटी दुआ की मां बनी हैं। लास्ट दीपिका फिल्म सिंघम अगेन में नजर आई थीं। अब वह फिल्म किंग में नजर आने वाली हैं जिसमें उनके साथ शाहरुख खान हैं। फिल्म को सुजॉय घोष डायरेक्ट कर रहे हैं और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं।