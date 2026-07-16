Fact Check: दीपिका पादुकोण ने सोनम वांगचुक के सपोर्ट में किया पोस्ट? जानें इस वायरल पोस्ट का सच
दीपिका पादुकोण को लेकर सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा है कि एक्ट्रेस ने सोनम वांगचुक के सपोर्ट के लिए पोस्ट किया और फिर उसे डिलीट कर दिया। लेकिन सच क्या है आपको बताते हैं।
दीपिका पादुकोण को लेकर एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस स्क्रीनशॉट में दावा किया जा रहा है कि दीपिका ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सपोर्ट किया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि दीपिका ने बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है। अब फैंस जानना चाहते हैं कि क्या ये रियल है या फेक।
क्या वायरल हो रहा है पोस्ट में
दरअसल, जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है उसमें यह दावा किया जा रहा है कि दीपिका ने सोनम वांगचुक की फोटो शेयर की थी जिसमें लिखा था वह फास्टिंग कर रहे हैं और हम स्क्रॉलिंग।
पोस्ट में और क्या था
इसके अलावा यह दावा किया जा रहा था कि दीपिका ने लिखा था कि क्यों कोई नहीं बोल रहा है इसके बारे में? हम लोकतंत्र के सबसे काले दौर से गुजर रहे हैं। आगे यह भी दावा किया गया कि उस स्टोरी में आगे कहा कि किसी नाकाम नेता को महान दिखाने के लिए चाहे कितनी भी फिल्में क्यों न बनाई जाएं, सच्चाई नहीं बदलती।
यूजर ने शेयर किया पोस्ट
दरअसल, एक यूजर ने एक्स पर लिखा, ओएमजी...रेड्डिट के मुताबिक दीपिका पादुकोण ने सोनम वांगचुक के लिए पोस्ट किया है, लेकिन बाद में उसे डिलीट कर दिया।
फेक है ये पोस्ट
हालांकि यह जो पोस्ट वायरल हो रहा है वो गलत है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि दीपिका ने यह इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई थी। यह फेक पोस्ट किया गया है।
सोनम वांगचुक का अनशन किस लिए
बता दें कि सोनम वांगचुक, कॉकरोच जंता पार्ती के सपोर्ट के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर में अनशन पर हैं। वह NEET-UG 2026 का पेपर लीक होने और परीक्षा में अन्य गड़बड़ियों को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।
कई सेलेब्स आए सोनम के सपोर्ट में
अब तक कई सेलेब्स ने सोनम की सेहत की चिंता जाहिर करते हुए उनके लिए पोस्ट किए हैं जिसमें स्वरा भास्कर, काका, शबाना आजमी, सोनी राजदान, जीनत अमान, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, अभय देओल, ओमी वैद्य, अनुराग कश्यप और मुनव्वर फारूकी शामिल हैं। उन्होंने सरकार से बातचीत करने की रिक्वेस्ट की है।
दीपिका की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह अब किंग फिल्म में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में दीपिका के साथ शाहरुख खान, सुहाना खान भी लीड रोल में हैं।
वहीं दीपिका की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वह दूसरे बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हैं। हालांकि इस बीच भी वह काम में बिजी हैं। जल्द उनकी बेटी बड़ी बहन बनने वाली हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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