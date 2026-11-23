अनुपम खेर का अपना एक्टिंग स्कूल है। अब अनुपम ने बताया कि दीपिका पादुकोण उनकी स्टूडेंट रही हैं और उन्होंने दीपिका के साथ अपनी क्लास का एक्सपीरियंस शेयर किया है।

अनुपम खेर का एक्टिंग स्कूल है। अनुपम ने अपने एक्टिंग स्कूल से कई एयपायरिंग एक्टर्स को अपना करियर बनाने में मदद की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपिका पादुकोण भी अनुपम के एक्टिंग स्कूल की स्टूडेंट थीं। अनुपम ने खुद हाल ही में इस बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे दीपिका को जब उन्होंने एक एक्टिंग एक्सरसाइज करने को दी तब दीपिका इतनी परेशान हो गई थीं कि उनकी आंखों में आंसू तक गए थे। लेकिन फिर इस एक्सरसाइज से दीपिका को मदद भी मिली।

अनुपम ने बताया कैसी स्टूडेंट थीं दीपिका अनुपम ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के पैनल डिस्कशन में बताया कि दीपिका इतने पॉलिश तरीके से करती थीं कि इससे उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम कन्विंसिंग लगती थी। वह बोले, ‘दीपिका हमारे दूसरे बैच की स्टूडेंट थीं। वह पॉपुलर मॉडल थीं। फराह ने उन्हें शाहरुख खान के साथ फिल्म में कास्ट करने का सोचा। तो ये 3 महीने का कोर्स था। अब क्योंकि दीपिका मॉडल थीं और काफी पढ़े-लिखे बैकग्राउंड से थीं तो वह काफी प्रॉपर और प्राइम थीं। वह हर चीज अच्छे से करती थीं। वह स्टाइल से चाय का कप उठाती थीं। कभी-कभी इस चीज पर विश्वास ही नहीं होता।’

जब नौकरानी बनकर दीपिका को करनी थी सफाई अनुपम ने फिर बताया कि उन्होंने दीपिका को एक एक्सरसाइज दी कि उन्हें एक नौकरानी बनकर फ्लोर साफ करना है। उन्हें तब लगा कि वह काफी चार्म के साथ परफॉर्म कर रही थीं इसलिए फिर उन्हें अपने घर के नौकर को क्लास में लेकर आना पड़ा और उन्हें समझाया कि कैसे नेचुरली काम होता है।

अनुपम बोले, ‘एक दिन मैं क्लास ले रहा था और मैंने दीपिका को कहा कि तुम नौकरानी बनो जो सफाई करेगी। वह उसे भी काफी चार्म से कर रही थीं। इसके बाद मैंने अपने घर के स्टाफ को बुलाया और उसे फ्लोर साफ करके दिखाने को बोला। उन्होंने पूरे कन्विक्शन के साथ किया।’

दीपिका की आंखों में आ गए थे आंसू अनुपम ने बताया कि ये एक्सरसाइज वहीं खत्म नहीं हुई। अनुपम ने फिर दीपिका को कहा कि वो तब तक प्रैक्टिस करेंगी जब तक उन्हें नहीं लगता कि वह कुछ ऐसा परफॉर्म कर रही हैं जिस पर विश्वास किया जा सके। उन्होंने बताया कि दीपिका इस दौरान इतना परेशान हो गई थीं कि वह लगभग रोने वाली थीं, लेकिन फिर उन्होंने बाद में अच्छा परफॉर्म किया।

अनुपम बोले, ‘मैंने दीपिका को कहा हम तब तक इसे करेंगे जब तक उन्हें खुद नहीं लगेगा कि वह सही कर रही हैं। वह परेशान हो गई थीं और उनकी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। लेकिन फिर वह कर पाईं और उन्होंने थैंक्यू कहा। लेकिन आपको करना पड़ता है। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।’