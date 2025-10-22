Hindustan Hindi News
बहन दीपिका पादुकोण की बेटी को इस प्यारे नाम से पुकारती हैं मौसी अनीशा, यूजर्स बोले-पारले- जी गर्ल

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की बहन अनीशा ने हाल में भतीजी दुआ के घर का नाम बताया है। दुआ को उनकी मौसी इस खास नाम से पुकारती हैं। उन्होंने दुआ को अपने दिल का टुकड़ा बताया।

Wed, 22 Oct 2025 01:40 PM
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने दिवाली के मौके पर पहली बार बेटी दुआ की तस्वीरें शेयर की हैं। दुआ की पहली झलक पाते ही फैंस खुश हैं और उन्हें बधाइययां दे रहे हैं। बधाई देने वालों की लिस्ट में कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, गौहर खान समेत कई सेलेब्रिटीज हैं। कई फैंस ने दुआ को दीपिका की कार्बन कॉपी बताया। वहीं अब मौसी अनीशा ने दुआ का निकनेम दुनिया को बता दिया है। घर में इस प्यारे नाम से दुआ को पुकारा जाता है।

इस नाम से पुकारती हैं अनीशा

दीपिका ने बेटी के साथ रेड आउटफिट में ट्विनिंग करते हुए तस्वीरें शेयर की थीं। रणवीर भी साथ नजर आए। इस पोस्ट पर आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा समेत कई सेलेब्रिटी ने रिएक्शन दिया है। वहीं दीपिका की बहन अनीशा ने दुआ के घर नाम से उन्हें बुलाते हुए प्यार भेजा है। अनीशा ने लिखा, "मेरे दिल का छोटा सा टुकड़ा, मेरी टिंगू।" अनीशा दुआ को घर में टिंगू कहकर पुकारती हैं।

यूजर्स रिएक्शन

इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्शन देते हुए लिखा, दुआ भी मम्मी दीपिका की तरह शैतान लग रही हैं, यहीं एक यूजर ने लिखा, 'ये कितनी प्यारी है, एक अन्य यूजर ने लिखा, 'नई पारले जी गर्ल, एक और यूजर ने लिखा, ये कितनी क्यूट है।

वायरल हुई तस्वीरें

बता दें, दीपिका और रणवीर ने एक दूसरे को डेट करने के बाद साला 2018 में शादी कर ली थी। शादी के बाद 8 सितंबर 2024 को एक्ट्रेस ने बेटी को जन्म दिया। एक साल बाद एक्ट्रेस ने बेटी की पहली तस्वीर मीडिया और फैंस के साथ शेयर की है। दुआ की क्यूटनेस भरी तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं।

लेखक के बारे में

ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
