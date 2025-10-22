बहन दीपिका पादुकोण की बेटी को इस प्यारे नाम से पुकारती हैं मौसी अनीशा, यूजर्स बोले-पारले- जी गर्ल
संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की बहन अनीशा ने हाल में भतीजी दुआ के घर का नाम बताया है। दुआ को उनकी मौसी इस खास नाम से पुकारती हैं। उन्होंने दुआ को अपने दिल का टुकड़ा बताया।
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने दिवाली के मौके पर पहली बार बेटी दुआ की तस्वीरें शेयर की हैं। दुआ की पहली झलक पाते ही फैंस खुश हैं और उन्हें बधाइययां दे रहे हैं। बधाई देने वालों की लिस्ट में कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, गौहर खान समेत कई सेलेब्रिटीज हैं। कई फैंस ने दुआ को दीपिका की कार्बन कॉपी बताया। वहीं अब मौसी अनीशा ने दुआ का निकनेम दुनिया को बता दिया है। घर में इस प्यारे नाम से दुआ को पुकारा जाता है।
इस नाम से पुकारती हैं अनीशा
दीपिका ने बेटी के साथ रेड आउटफिट में ट्विनिंग करते हुए तस्वीरें शेयर की थीं। रणवीर भी साथ नजर आए। इस पोस्ट पर आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा समेत कई सेलेब्रिटी ने रिएक्शन दिया है। वहीं दीपिका की बहन अनीशा ने दुआ के घर नाम से उन्हें बुलाते हुए प्यार भेजा है। अनीशा ने लिखा, "मेरे दिल का छोटा सा टुकड़ा, मेरी टिंगू।" अनीशा दुआ को घर में टिंगू कहकर पुकारती हैं।
यूजर्स रिएक्शन
इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्शन देते हुए लिखा, दुआ भी मम्मी दीपिका की तरह शैतान लग रही हैं, यहीं एक यूजर ने लिखा, 'ये कितनी प्यारी है, एक अन्य यूजर ने लिखा, 'नई पारले जी गर्ल, एक और यूजर ने लिखा, ये कितनी क्यूट है।
वायरल हुई तस्वीरें
बता दें, दीपिका और रणवीर ने एक दूसरे को डेट करने के बाद साला 2018 में शादी कर ली थी। शादी के बाद 8 सितंबर 2024 को एक्ट्रेस ने बेटी को जन्म दिया। एक साल बाद एक्ट्रेस ने बेटी की पहली तस्वीर मीडिया और फैंस के साथ शेयर की है। दुआ की क्यूटनेस भरी तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।