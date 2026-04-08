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‘अब किसका मजाक बना?’, दीपिका ने ट्रोल को दिया जवाब, लिखा- मैंने धुरंधर 2 तुम सबसे पहले देख ली थी

Apr 08, 2026 07:35 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Deepika Padukone on Dhurandhar 2: दीपिका पादुकोण ने अपनी हाजिरजवाबी से ट्रोल का मुंह बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने सबसे पहले ‘धुरंधर 2’ देखी है।

‘अब किसका मजाक बना?’, दीपिका ने ट्रोल को दिया जवाब, लिखा- मैंने धुरंधर 2 तुम सबसे पहले देख ली थी

Deepika Padukone Reaction: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल, दीपिका अपने पति रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की स्क्रीनिंग पर नहीं दिखाई दी थीं। उन्होंने ‘धुरंधर द रिवेंज’ की रिलीज के बाद रणवीर के लिए एप्रिसिएशन पोस्ट भी नहीं शेयर किया थी और फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद टीम को बधाई भी नहीं दी थी। ऐसे में लोग उनसे सवाल करने लगे। फैंस पूछने लगे कि दीपिका ने फिल्म की सक्सेस और रणवीर की परफॉर्मेंस पर पब्लिकली कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया है।

दीपिका ने तोड़ी चुप्पी

वहीं अब दीपिका ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक रील के कमेंट सेक्शन में फैंस के सवाल का जवाब दिया है। इस रील में उनपर सवाल उठाया गया था कि क्या वह जान-बूझकर खामोश थीं या उनकी खामोशी को बहुत ज्यादा ओवर एनालाइस किया गया? दीपिका ने लिखा, ‘बाद वाला, मेरे दोस्त…मैंने ‘धुरंधर 2’ आप सभी से बहुत पहले देख ली थी।' उन्होंने फिर चुटकी लेते हुए आगे कहा लिखा, 'अब बताओ मजाक किसका बना?’

दीपिका का रिएक्शन
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फैंस ने किया रिएक्ट

दीपिका का जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दीपिका के फैंस ट्रोर्ल्स को ट्रेल कर रहे हैं। वे लिख रहे हैं कि किसी का सपोर्ट करने के लिए उसके साथ पब्लिकली दिखने की जरूरत नहीं है। एक यूजर ने कमेंट किया, ‘क्या तुम लोग भूल गए हो कि दीपिका, रणवीर के साथ ही रहती हैं?’ दूसरे ने लिखा, ‘हो गई बोलती बंद।’

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दीपिका और रणवीर सिंह

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, बॉलीवुड के सबसे मशहूर कपल्स में से एक हैं। दोनों ने 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' में साथ काम करने के बाद एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया और फिर साल 2018 में शादी के बंधन में बंध गए। शादी के छह साल बाद दीपिका मां बनीं और उन्होंने साल 2024 में बेटी दुआ को जन्म दिया।

‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ की कमाई

आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 840.20 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 1,307.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। ‘धुरंधर 2’ की बात करें तो Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, इसने डे 20 तक भारतीय बॉक्स ऑफिस से 1,033.37 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 1,641.21 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

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फिल्मभारतीय बॉक्स ऑफिसवर्ल्डवाइड
धुरंधर840.20 करोड़ रुपये1,307.35 करोड़ रुपये
धुरंधर 21,033.37 करोड़ रुपये1,641.21 करोड़ रुपये
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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Dhurandhar 2 Deepika Padukone

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