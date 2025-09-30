Deepika Padukone Responds After Farah Khan Denies Taking Dig At Her 8 Hour Shift Demand दीपिका पादुकोण के 8 घंटे काम की मांग का फराह ने बनाया मजाक? डायरेक्टर बोलीं- जब उनकी बेटी…, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDeepika Padukone Responds After Farah Khan Denies Taking Dig At Her 8 Hour Shift Demand

दीपिका पादुकोण के 8 घंटे काम की मांग का फराह ने बनाया मजाक? डायरेक्टर बोलीं- जब उनकी बेटी…

दीपिका पादुकोण ने 8 घंटे काम करने की मांग रखी है जिसको लेकर काफी डिस्कशन होता रहता है। फराह खान पर दीपिका की इस डिमांड का का मजाक उड़ाने का आरोप लगा था जिस पर अब फिल्ममेकर ने सफाई दी है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 04:52 PM
share Share
Follow Us on
दीपिका पादुकोण के 8 घंटे काम की मांग का फराह ने बनाया मजाक? डायरेक्टर बोलीं- जब उनकी बेटी…

फराह खान इन दिनों अपने व्लॉग्स को लेकर काफी चर्चा में हैं। हाल ही में फराह तब लोगों के निशाने पर आईं जब उन्होंने दीपिका पादुकोण के 8 घंटे शिफ्ट की डिमांड को लेकर बात की। इतना ही नहीं इसके बाद कहा गया कि फराह और दीपिका ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी किया है। लेकिन अब फराह ने इन खबरों पर अपनी बात रखी है और उन्होंने क्लीयर किया कि उन्होंने दीपिका को लेकर कोई तंज नहीं कसा है।

क्या बोलीं फराह

फराह ने पिंकविला से बात करते हुए कहा, 'मैं बता दूं कि हम पहले से एक-दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे थे। हमने पहले ही हैप्पी न्यू ईयर के दौरान यह डिसाइड किया था कि हम इंस्टाग्राम के जरिए कम्यूनिकेट नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट मैसेज और कॉल के जरिए। हम तो बर्थडे के पोस्ट भी नहीं डालते थे क्योंकि दीपिका को पसंद नहीं।'

8 घंटे शिफ्ट पर क्या कहा

दीपिका के 8 घंटे शिफ्ट डिमांड पर तंज कसने वाली बात को फराह ने साफ मना किया है। फराह ने कहा, 'मेरा 8 घंटे वाला स्टेटमेंट कोई तंज नहीं था। मैं बस यही कह रही थी कि दिलीप भी अब 8 घंटे काम करेगा जबकि वह सिर्फ 2 घंटे काम करता है। यह बात लोग जानते ही नहीं है कि मैं ही पहली उन लोगों में से थी जो दीपिका को मिलने गई थी जब दुआ का जन्म हुआ था। सब कुछ सिर्फ इंस्टाग्राम और पैपराजी के लिए नहीं किया जाता है।'

दीपिका ने भी फराह के स्टेटमेंट पर कमेंट करते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा आमीन।

मामला क्या था

दरअसल, होता क्या है कि एक व्लॉग के दौरान फराह के कुक दिलीप पूछते हैं कि दीपिका पादुकोण मैं कब आएंगी हमारे शो में तो इस पर फराह बोलती हैं कि जिस दिन तू गांव जाएगा न उस दिन। दीपिका सिर्फ 8 घंटे शूट करती है, उसको शो पर आने का टाइम नहीं है।

वैसे बता दें कि बेटी दुआ के जन्म के बाद खबर आई कि संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से दीपिका बाहर हो गई हैं क्योंकि उनकी 8 घंटे शिफ्ट करने की डिमांड थी। इसके बाद दीपिका ने कल्कि 2898 एडी भी थोड़ दी।

दीपिका और फराह की बात करें तो एक्ट्रेस ने फराह की फिल्म ओम शांति ओम से ही डेब्यू किया था। फिल्म में दीपिका के साथ शाहरुख खान लीड रोल में थे। इसके बाद दोनों ने फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में भी काम किया था।

farah khan Deepika Padukone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।