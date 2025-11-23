रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को लेकर फैंस की खास अपील, एक्ट्रेस ने खुद लाइक की वीडियो

संक्षेप: दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की ऑनस्क्रीन जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं। हालांकि, काफी वक्त से ये दोनों स्टार्स साथ नजर नहीं आए हैं। अब फैंस दीपिका और रणबीर कपूर को साथ में देखना चाहते हैं।

दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की ऑनस्क्रीन जोड़ी को फैंस खूब पसंद करते हैं। दोनों कई फिल्मों में साथ नजर आ चुके हैं। हालांकि, काफी वक्त से दोनों ने साथ में फिल्में नहीं की हैं। कुछ वक्त पहले रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को एयरपोर्ट पर साथ में स्पॉट किया गया था जिसके बाद फैंस काफी उत्साहित हो गए थे। अब दीपिका और रणबीर की एक फैन ने वीडियो पोस्ट करके फिल्ममेकर्स से दोनों को साथ में कास्ट करने की मांग की है। इस वीडियो को दीपिका ने लाइक भी किया है जिसके बाद फैंस और भी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं।

दीपिका और रणबीर को साथ देखना चाहते हैं फैंस सोनालिका पुरी ने अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में सोनालिका कहती हैं- “ये मेरी सभी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से अपील है कि आप रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को साथ में कास्ट करिए। हो सके तो कोई रॉम-कॉम में। तुम लोग बोलते रहते हो पिक्चर पैसे नहीम कमा रही, लोग थिएटर में नहीं आ रहे। तुम कास्ट तो करो साथ में उनको।”

फिल्ममेकर्स से फैन की अपील सोनालिका वीडियो में आगे कहती हैं, जिस जोड़ी की पब्लिक अपीरेयंस इतनी ज्यादा बज क्रिएट कर देती हैं, वो वापिस स्क्रीन पर आएंगे तो सोचो क्यों हो जाएगा। हे भगवान! मैं इस बारे में सोचकर भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पा रही हूं। अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखो और दोनों को कास्ट करो। क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं और कितने खूबसूरत लगते हैं साथ में यार।