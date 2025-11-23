Hindustan Hindi News
रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को लेकर फैंस की खास अपील, एक्ट्रेस ने खुद लाइक की वीडियो

रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को लेकर फैंस की खास अपील, एक्ट्रेस ने खुद लाइक की वीडियो

संक्षेप:

दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की ऑनस्क्रीन जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं। हालांकि, काफी वक्त से ये दोनों स्टार्स साथ नजर नहीं आए हैं। अब फैंस दीपिका और रणबीर कपूर को साथ में देखना चाहते हैं। 

Sun, 23 Nov 2025 11:41 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की ऑनस्क्रीन जोड़ी को फैंस खूब पसंद करते हैं। दोनों कई फिल्मों में साथ नजर आ चुके हैं। हालांकि, काफी वक्त से दोनों ने साथ में फिल्में नहीं की हैं। कुछ वक्त पहले रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को एयरपोर्ट पर साथ में स्पॉट किया गया था जिसके बाद फैंस काफी उत्साहित हो गए थे। अब दीपिका और रणबीर की एक फैन ने वीडियो पोस्ट करके फिल्ममेकर्स से दोनों को साथ में कास्ट करने की मांग की है। इस वीडियो को दीपिका ने लाइक भी किया है जिसके बाद फैंस और भी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं।

दीपिका और रणबीर को साथ देखना चाहते हैं फैंस

सोनालिका पुरी ने अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में सोनालिका कहती हैं- “ये मेरी सभी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से अपील है कि आप रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को साथ में कास्ट करिए। हो सके तो कोई रॉम-कॉम में। तुम लोग बोलते रहते हो पिक्चर पैसे नहीम कमा रही, लोग थिएटर में नहीं आ रहे। तुम कास्ट तो करो साथ में उनको।”

सोनालिका के वीडियो का स्क्रीनशॉट

फिल्ममेकर्स से फैन की अपील

सोनालिका वीडियो में आगे कहती हैं, जिस जोड़ी की पब्लिक अपीरेयंस इतनी ज्यादा बज क्रिएट कर देती हैं, वो वापिस स्क्रीन पर आएंगे तो सोचो क्यों हो जाएगा। हे भगवान! मैं इस बारे में सोचकर भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पा रही हूं। अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखो और दोनों को कास्ट करो। क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं और कितने खूबसूरत लगते हैं साथ में यार।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

इस वीडियो पर बहुत से यूजर्स ने रिएक्ट किया है। कुछ यूजर्स ने इस ओर ध्यान खींचा कि खुद दीपिका पादुकोण ने भी इस वीडियो को लाइक किया है। एक यूजर ने लिखा- क्या मैं सही देख रहा हूं? दीपिका ने ये वीडियो लाइक किया है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- आलिया भट्ट तक ये रील नहीं पहुंचनी चाहिए। एक तीसरे यूजर ने लिखा- ओएमजी! दीपिका ने ये वीडियो लाइक किया है, वो खुद भी ऐसा ही चाहती हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Deepika Padukone

