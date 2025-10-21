Hindustan Hindi News
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने दिखाई बेटी दुआ की पहली झलक, शेयर कीं 5 तस्वीरें

संक्षेप: Deepika Padukone Ranveer Singh Daughter First Photo: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने पहली बार अपनी बेटी दुआ का चेहरा रिवील किया है। फैंस दुआ को देख खुश हो गए हैं।

Tue, 21 Oct 2025 09:29 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और एक्टर रणवीर सिंह ने अपने फैंस को दिवाली के मौके पर एक खास तोहफा दिया है। पहली बार उन्होंने अपनी बेटी दुआ का चेहरा रिवील किया है। दिवाली के मौके पर दोनों ने सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत फैमिली फोटो शेयर की, जिसमें दीपिका और रणवीर अपनी नन्ही दुआ के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर में दुआ मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही है और उसके चेहरे की मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया है।

कमेंट सेक्शन में फैंस ने बरसाया प्यार

जैसे ही दुआ की फोटोज सामने आईं, सोशल मीडिया पर खुशी की लहर दौड़ गई। फैन्स और सेलेब्स कमेंट सेक्शन में लगातार प्यार बरसा रहे हैं। एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने लिखा, ‘ओ माय गॉड।’ हंसिका मोटवानी ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, ‘कितनी क्यूट है।’ गौहर खान ने लिखा, ‘आशीर्वाद! खुदा आपके परिवार को प्रेम, प्रकाश, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करें।’ वहीं एक फैन ने लिखा, “सबसे प्यारा दिवाली गिफ्ट,” तो दूसरे ने कमेंट किया, “दुआ बिल्कुल मम्मी जैसी लग रही हैं।”

साल 2024 में हुआ था दुआ का जन्म

दीपिका ने 8 सितंबर, 2024 को अपनी बेटी दुआ को जन्म दिया था। पिछली दिवाली पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम रिवील किया था। उन्होंने लिखा था, “हमारी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह है! दुआ का मतलब प्रार्थना है क्योंकि हमारी बेटी हमारी प्रार्थनाओं का जवाब है। हमारे दिल, प्यार और कृतज्ञता से भरे हैं।” वहीं इस दिवाली उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा रिवील किया है।

