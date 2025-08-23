Deepika Padukone Ranveer Singh Daughter Dua Video Viral Netizens Reacts some ask to delete video कैमरे में कैद हुआ था दीपिका-रणवीर की बेटी दुआ का चेहरा, डिलीट किया गया वायरल वीडियो, Bollywood Hindi News - Hindustan
कैमरे में कैद हुआ था दीपिका-रणवीर की बेटी दुआ का चेहरा, डिलीट किया गया वायरल वीडियो

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बेटी दुआ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में दीपिका की बेटी दुआ का चेहरा नजर आ रहा था। वीडियो में दीपिका वीडियो न लेने को कहती नजर आ रही थीं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 10:14 PM
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अभी तक अपनी बेटी दुआ सिंह पादुकोण का चेहरा दुनिया को नहीं दिखाया है। जब दुआ का जन्म हुआ था तब रणवीर और दीपिका ने पैप्स को अपने घर बुलाकर अनुरोध किया था कि उनकी बेटी की तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर न करें। हालांकि, अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसके साथ दावा किया जा रहा था कि वो दुआ पादुकोण सिंह का वीडियो है। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो पर रिएक्ट किया है। हालांकि, अब उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया है।

वायरल हो रहा दुआ का वीडियो

@saiyaaratu नाम की एक यूजर ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में दीपिका पादुकोण नजर आ रही थीं। दीपिका की गोद में एक बच्ची नजर आ रही है। @saiyaaratu ने कैप्शन में लिखा- “ओएमजी दुआ पादुकोण??? छोटी सी और रणवीर की कार्बन कॉपी।”

दीपिका ने वीडियो बनाने से किया मना

दीपिका ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। दीपिका जैसे ही देखती हैं कि कोई उनकी वीडियो बना रहा है, वो हाथ के इशारे से कैमरा नीचे करने को कहती हैं। इस वायरल वीडियो पर बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्ट किया। बहुत से लोगों ने कहा कि दीपिका की इजाजत के बिना ये वीडियो नहीं डालना चाहिए था और इस वीडियो को डिलीट करना चाहिए।

बता दें, @saiyaaratu ने वो वीडियो डिलीट कर दिया है। उन्होंने एक ट्वीट करके लिखा - दुआ पादुकोण की फोटो देखी, वो बहुत क्यूट हैं। इसपर यूजर्स ने उनसे कहा कि वो पोस्ट शेयर करने को कहा। इसपर @saiyaaratu ने रिप्लाई करते हुए लिखा डिलीटेड।

Deepika Padukone ranveer singh

