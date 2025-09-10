1 साल की हुई दीपिका की बेटी दुआ, तस्वीर शेयर कर बताया कैसे मनाया पहला बर्थडे
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बेटी 1 साल की हो गई है। 8 सितंबर को दुआ पादुकोण का पहला जन्मदिन मनाया गया। दीपिका ने तस्वीर शेयर कर बताया कि उन्होंने दुआ का पहला जन्मदिन किस तरह मनाया।
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बेटी दुआ पादुकोण एक साल की हो गई हैं। रणवीर और दीपिका ने 8 सितंबर को अपने घर में इस नन्हे मेहमान का स्वागत किया था। 1 साल में रणवीर और दीपिका ने अभी तक अपनी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है। हालांकि, दीपिका पादुकोण ने अपनी बेटी का पहला जन्मदिन किस तरह मनाया, इसकी एक तस्वीर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की है।
दीपिका की बेटी दुआ का पहला जन्मदिन
दीपिका पादुकोण ने अपने बेटी दुआ के पहले जन्मदिन पर उसके लिए एक केक बेक किया। दीपिका ने केक की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- "मेरे प्यार की भाषा? अपनी बेटी के पहले जन्मदिन पर केक बनाना।"
करण जौहर ने दी बधाई
दीपिका के इस पोस्ट पर बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्ट किया है। लोगों ने कमेंट सेक्शन में दुआ पादुकोण को बर्थ डे विश किया है। फिल्ममेकर करण जौहर ने भी इस पोस्ट पर कमेंट करके दुआ को विश किया है।
दीपिका पादुकोण के काम की बात करें तो आखिरी बार कल्कि 2898 एडी में नजर आई थीं। दीपिका के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो एटली की फिल्म में नजर आ सकती हैं। इस फिल्म में दीपिका के साथ अल्लू अर्जुन नजर आ सकते हैं। फिल्म का अभी टाइटल तय नहीं किया गया है। इसके अलावा, दीपिका पादुकोण शाहरुख खान की किंग में भी नजर आ सकती हैं।
