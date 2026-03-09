'महिलाओं की चुनौतियां अलग हैं...', दीपिका के 8 घंटे शिफ्ट की मांग का ऑन-स्क्रीन मां सुप्रिया पाठक ने किया सपोर्ट

वर्क-लाइफ बैलेंस पर बहस दीपिका पादुकोण के मां बनने के बाद कथित तौर पर अपने लिए 8 घंटे की शिफ्ट मांग के बाद से शुरू हुई। कई स्टार्स जहां दीपिका के सपोर्ट में आए तो कई ने उनके इस डिमांड को गलत बताया।

बॉलीवुड में पिछले साल से काम के घंटों को लेकर एक लंबी बहस छिड़ी हुई है। इस बहस में बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक के स्टार्स अपनी राय देते नजर आ रहे हैं। वर्क-लाइफ बैलेंस पर बहस दीपिका पादुकोण के मां बनने के बाद कथित तौर पर अपने लिए 8 घंटे की शिफ्ट मांग के बाद से शुरू हुई। कई स्टार्स जहां दीपिका के सपोर्ट में आए तो कई ने उनके इस डिमांड को गलत बताया। ऐसे में अब अब वर्क-लाइफ बैलेंस की बहस में एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक ने भी अपनी राय दी।

अभिनेताओं को तैयारी के लिए समय दिया जाना चाहिए सुप्रिया पाठक ने हाल ही में बॉलीवुड बबल को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने दीपिका पादुकोण के 8 घंटे की शिफ्ट की मांग का समर्थन किया। सुप्रिया ने कहा, 'एक अभिनेता के रूप में, मैं दर्शकों का सामना करने वाली हूं। और जब आप दर्शकों का सामना करते हैं, तो आपको तैयार रहने की जरूरत है। यदि आप मुझे खुद को तैयार करने के लिए समय नहीं देंगे, तो मैं उनका सामना कैसे करूंगी? इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अभिनेताओं, चाहे वह पुरुष हो या महिला, को तैयारी के लिए समय दिया जाना चाहिए।'

महिलाओं की चुनौतियां अलग हैं सुप्रिया ने कहा कि इसके अलावा यह तुलना करते हुए कि कैसे महिलाओं के पास सोचने के लिए अक्सर 20 चीजें होती हैं जबकि पुरुष एक पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, सुप्रिया ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारा दिमाग एक ही समय में बीस चीजों के बारे में सोच रहा है, जबकि एक आदमी का दिमाग अक्सर एक चीज पर ध्यान केंद्रित करता है। उनकी चुनौतियां अलग हैं, हमारी अलग हैं, यही कारण है कि हमें बैलेंस की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि महिलाएं अपने आप में सशक्त हैं। कभी-कभी हम उस शक्ति को प्रज्वलित नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमें एक छोटी सी चिंगारी भी मिलती है, तो हम एक बहुत शक्तिशाली बन सकते हैं।'

दीपिका की शिफ्ट की मांग पर हुए विवाद पर अनुभव सिन्हा बता दें कि हाल ही में शुभंकर मिश्रा संग इंटरव्यू में अनुभव सिन्हा ने दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट की मांग वाले विवाद के बारे में बात करते हुए कहा था, 'मैं गॉसिप में विश्वास नहीं करता। मैंने दीपिका के साथ कभी काम नहीं किया, सालों पहले एक पार्टी में उनसे मुश्किल से एक बार मिला था। लेकिन मैंने उन लोगों से पूछा जिन्होंने उनके साथ काम किया है, और उन्होंने कहा कि वह काम करने के लिए एक मजेदार एक्ट्रेस हैं।'