प्रेग्नेंसी में शाहरुख खान के साथ केप टाउन में शूट कर रही हैं दीपिका पादुकोण, हाथ में हाथ डाले सेट से फोटो हुई लीक
शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण साथ में फिल्म किंग में नजर आने वाले हैं। किंग की शूटिंग फिलहाल केप टाउन में हो रही है जहां दीपिका प्रेग्नेंसी के बाद भी शूट कर रही हैं।
दीपिका पादुकोण ने कुछ दिनों पहले ही दूसरी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी। हालांकि इस दौरान एक्ट्रेस रेस्ट नहीं कर रही हैं बल्कि काम में बिजी हैं। एक्ट्रेस के पास 2 फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं। लेकिन फिलगाल वह शाहरुख खान की फिल्म किंग पर काम कर रही हैं। साउथ अफ्रीका में किंग की शूटिंग चल रही है और वहीं से कुछ फोटोज लीक हुई हैं।
कैसा है दीपिका और शाहरुख का लुक
फोटोज में आप देखेंगे कि दीपिका और दीपिका किसी गाने का शूट कर रहे हैं और दोनों हाथ में हाथ डाले गिख रहे हैं। दीपिका ने इस दौरान फ्लोरल प्रिंट गाउन पहना है। वहीं शाहरुख ने शर्ट पहनी है। उनके सॉल्ट एंड पेपर बाल उनके लुक को और हॉट बना रहे हैं।
लोगों के रिएक्शन
इन फोटोज को देख फैंस दीपिका की तारीफ कर रहे हैं। कोई कमेंट कर रहा है कि दीपिका प्रेग्नेंसी में भी वर्क कमिटमेंट्स को पूरा कर रही हैं। इससे पता चलता है कि वह कितनी प्रोफेशनल एक्टर हैं। एक ने लिखा दीपिका का लुक काफी हॉट है। जब दीपिका सामने होती हैं तो कुछ और दिखता नहीं हैं।
शाहरुख के लुक ने जीता फैंस का दिल
वहीं शाहरुख को लेकर एक फैन ने लिखा कि 60 साल की उम्र में भी शाहरुख का ऐसा हॉट अवतार वाकई तारीफ के काबिल है। वहीं किसी ने लिखा कि शाहरुख का यह लुक जवान और पठान से बेहतर है।
दीपिका-शाहरुख की फिल्में
दीपिका और शाहरुख की किंग साथ में छठी फिल्म है। इससे पहले दोनों ओम शांति ओम, हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस, जवान और पठान में नजर आ चुके हैं।
राका में करेंगी जबरदस्त एक्शन
किंग के अलावा दीपिका राका फिल्म में भी नजर आएंगी जिसे एटली डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म में दीपिका के साथ अल्लू अर्जुन लीड रोल में हैं। राका में दीपिका के एक्शन सीन हैं और उन एक्शन सीक्वेंस को भी वह शूट कर रही हैं। हालांकि यह भी खबर आई थी कि एटली ने दीपिका की प्रेग्नेंसी को ध्यान में रखते हुए एक्ट्रेस के लिए बॉडी डबल रखा है। जहां इन्टेंस एक्शन सीन हैं वहां बॉडी डबल का यूज किया जाएगा।
इसके अलावा यह भी कहा गया था कि भले ही दीपिका प्रेग्नेंट हैं, लेकिन उन्हें फिल्म में पूरा स्क्रीन स्पेस मिला है। उनका रोल कम नहीं किया है और उन्हें उतनी ही महत्वपूर्णती दी जाएगी फिल्म में जितनी अल्लू को।
अल्लू अर्जुन और दीपिका की जोड़ी
इस फिल्म के जरिए दीपिका और अल्लू अर्जुन पहली बार साथ काम करने वाले हैं। फैंस दोनों को साथ में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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