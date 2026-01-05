एक्ट्रेस ही नहीं बिजनेसवुमन भी हैं दीपिका, महंगे घर-गाड़ियों की मालकिन; नेटवर्थ करोड़ों में

संक्षेप: दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं। दीपिका ने अपनी लाइफ में काफी मेहनत की है और उससे काफी कमाई भी की है। आज बताते हैं आपको उनकी नेटवर्थ, लग्जरी गाड़ियों और घर के बारे में।

दीपिका पादुकोण का आज बर्थडे है। उन्होंने अपने करियर में खूब मेहनत की है और आज वह बॉलीवुड के एक खास मुकाम तक पहुंच गई हैं वो भी अपनी मेहनत से। आज वह बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं और उनकी करोड़ों की नेटवर्थ भी है। दीपिका ना सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग करके कमाती हैं, उनका अपना ब्यूटी प्रोडक्ट भी है और वह विज्ञापन भी करती रहती हैं।

कितनी है दीपिका की नेटवर्थ रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका की नेटवर्थ 500 करोड़ है। दीपिका बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से भी एक है। 2024 की रिपोर्ट तक दीपिका एक फिल्म के लिए 15-20 करोड़ रुपये लेती थीं। लास्ट दीपिका कल्कि 2898 एडी में नजर आई थीं और उसी फिल्म के लिए उन्होंने इतने पैसे लिए थे।

दीपिका के लग्जरी अपार्टमेंट्स दीपिका के महंगे और लग्जरी घर भी हैं। डेली जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका ने साल 2013 में एक खूबसूरत घर खरीदा था 13 करोड़ का। इसके अलावा उनका एक अपार्टमेंट है जहां वह रणवीर के साथ रहती हैं और उसकी कीमत 119 करोड़ है। यह घर उनका शाहरुख खान के घर मन्नत के करीब है। यह अपार्टमेंट 11266 स्क्वायर फीट में बना है। उनका एक और अपार्टमेंट है जिसकी वर्ली में जिसकी कीमत 40 करोड़ है। वहीं अलीबाग में भी उनका बंगला है 22 करोड़ का।

लग्जरी गाड़ियों की भी हैं शौकीन दीपिका के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं। उनके पास रेंज रोवर, मर्सिडीज बेंज और बीएमडब्लू है।

बिजनेसवुमन भी हैं दीपिका दीपिका ना सिर्फ फिल्में बल्कि विज्ञापनों के जरिए भी मोटी फीस लेती हैं। साल 2022 में दीपिका ने अपना ब्यूटी ब्रांड शुरू किया था जिससे उनकी नेटवर्थ में काफी बढ़ोतरी हुई है। वह एक्ट्रेस होने के अलावा बिजनेसवुमन भी हैं।