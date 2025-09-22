स्पिरिट- काल्कि 2 से बाहर होने के बाद दीपिका पादुकोण के हाथ लगी हॉलीवुड फिल्म? ये होंगे लीड हीरो

दीपिका पादुकोण पिछले कुछ वक्त से खबरों में बनी हुई हैं। उनके हाथ से दो बड़ी फिल्में स्पिरिट और काल्कि 2898 AD 2 जाने के बाद अब खबर है कि उन्हें उनकी दूसरी हॉलीवुड फिल्म मिल गई है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों लगातार खबरों में बनी हुई हैं। कुछ समय पहले यह रिपोर्ट सामने आई थी कि उन्हें संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म ‘स्पिरिट’ से बाहर कर दिया गया है। कहा गया कि दीपिका की बढ़ी हुई डिमांड और काम को लेकर रखी गई शर्तों की वजह से मेकर्स ने यह कदम उठाया। इसके बाद हाल में नाग अश्विन की काल्कि 2898 AD 2 से भी उनका नाम हटा दिया गया। लगातार दो बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ से निकलने के बाद दीपिका पादुकोण के हाथ हॉलीवुड प्रोजेक्ट लगने की खबर है।

दीपिका का हॉलीवुड प्रोजेक्ट दरअसल, हॉलीवुड एक्टर विन डीज़ल ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था। इस पोस्ट में उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया। इसके बाद से ही खबरें हैं कि XXX फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म का हिस्सा एक बार फिर दीपिका पादुकोण बन सकती हैं। 2017 में दीपिका ने हॉलीवुड डेब्यू इसी फ्रेंचाइजी की फिल्म एक्सएक्सएक्स: रिटर्न ऑफ जेंडर केज' से किया था। इस फिल्म में उनकी और विन डीजल की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। अब इस प्रोजेक्ट में उनकी वापसी फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगी। हालांकि, फिलहाल दीपिका पादुकोण या उनकी टीम की तरफ से अब तक इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।