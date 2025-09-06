Deepika Padukone Fans Call Alia Bhatt Jealous as Ranbir Kapoor Wife Become Global Brand Ambassador Levi Denims क्यों आलिया भट्ट से नाराज हैं दीपिका के फैंस? लिखा- आपकी जलन बहुत अजीब है, Bollywood Hindi News - Hindustan
क्यों आलिया भट्ट से नाराज हैं दीपिका के फैंस? लिखा- आपकी जलन बहुत अजीब है

दीपिका पादुकोण के फैंस सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट को टारगेट कर रहे हैं। इसके पीछे वजह है लेवी डेनिम ब्रैंड। आलिया भट्ट इस डेनिम ब्रांड की ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर बन गई हैं। आलिया से पहले दीपिका इस ब्रांड की एंबेसडर थीं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 02:56 PM
दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट, दोनों ही इंडस्ट्री ही बड़ी हिरोइनों में से एक हैं। दोनों की अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है। फिल्मों में काम करने के साथ-साथ दोनों हिरोइनें बड़े-बड़े ब्रांड्स के प्रचार भी करती हैं। ऐसी ही एक ब्रांड की वजह से दीपिका पादुकोण के फैंस आलिया भट्ट को टारगेट कर रहे हैं। कई यूजर्स कह रहे हैं कि आलिया भट्ट दीपिका पादुकोण से जलती हैं।

आलिया बनीं लेवी की ब्रांड एंबेसडर

शुक्रवार को अमेरिकी कपड़ों की कंपनी लेवी ने आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर घोषित किया। आलिया भट्ट ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा गया- कभी-कभी सबसे स्वाभाविक फिटिंग भी सबसे खास सफ़र में बदल जाती हैं। लेवी के ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर के रूप में इस सफ़र में कदम रखने के लिए उत्साहित हूं।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

आलिया के इस पोस्ट पर दीपिका पादुकोण के फैंस ने कमेंट किया है। कई फैंस ने आलिया भट्ट को टारगेट करते हुए कहा कि आलिया दीपिका से जलती हैं। दरअसल, आलिया से पहले दीपिका इस ब्रांड की एंबेसडर थीं। एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- ये और कितना दीपिका को कॉपी करेगी। एक दूसरे यूजर ने लिखा- आलिया और कटरीना से आपकी जलन बहुत अजीब है। एक तीसरे यूजर ने लिखा- आप दीपिका से हर चीज छीन लेती हैं। एक यूजर ने लिखा- दीपिका जैसी बात नहीं है।

आलिया भट्ट के काम की बात करें तो उन्हें आखिरी बार फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी में देखा गया था। आनेवाले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आलिया भट्ट यश राज फिल्म्स की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा में नजर आएंगी। इसके अलावा आलिया भट्ट संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में नजर आएंगी।

