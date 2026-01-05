धुरंधर 2 के लिए एक्साइटेड हैं दीपिका पादुकोण, पति की सक्सेस पर दिया ये रिएक्शन

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक्ट्रेस पति रणवीर सिंह की धुरंधर की बात करती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि वो धुरंधर 2 के लिए एक्साइटेड हैं। वीडियो पसंद किया जा रहा है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने हाल में अपने फैंस के साथ प्री-बर्थडे सेलिब्रेट किया था। अब इस बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दीपिका, रणवीर की फिल्म धुरंधर के बारे बात करती दिख रही हैं। फिल्म का नाम सुनते ही एक्ट्रेस खुशी से इतराने लगती हैं। साथ ही उन्होंने धुरंधर 2 को लेकर भी अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की। दीपिका के इस वीडियो को फैंस पसंद कर रहे हैं। साथ ही जिस तरह से वो रणवीर और उनके काम का समर्थन करती आई हैं, फैंस ग्रीन फ्लैग वाइफ बता रहे हैं।

धुरंधर की सक्सेस पर खुश दिखीं दीपिका हाल में दीपिका ने अपने फैंस के लिए एक मीट एंड ग्रीट इवेंट का आयोजन किया था। इस दौरान दीपिका अपने फैंस से पूछती हैं कि आप में से कितनों ने धुरंधर देखी है? इसके जवाब में फैंस जोर से चिल्लाने लगते हैं और दीपिका ये देखते ही खुशी से इतराती हैं। आगे इवेंट के होस्ट कहते हैं, ‘मुझे नहीं पता था कि हम दूसरी फिल्मों के बारे में भी बात करेंगे’ ।इसका जवाब देते हुए दीपिका ने कहा, ‘ये सब तो परिवार के अंदर ही है’।

फैंस को भी है धुरंधर 2 का इंतजार आगे फैंस से पूछा जाता है कि उन्हें ये फिल्म पसंद आई थी और वो धुरंधर 2 का इंतजार कर रहे हैं? फैंस फिर जोर से चिल्लाकर हां में जवाब देते हैं। साथ ही दीपिका भी कहती हैं कि वो भी धुरंधर 2 के लिए एक्साइटेड हैं। एक्ट्रेस ने कंफ्यूज होस्ट को ये भी जानकारी दी कि फिल्म धुरंधर के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिल्म मार्च में आ रही है।