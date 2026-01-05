Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडdeepika padukone excited for ranveer singh dhurandhar 2, video goes viral watch here
धुरंधर 2 के लिए एक्साइटेड हैं दीपिका पादुकोण, पति की सक्सेस पर दिया ये रिएक्शन

धुरंधर 2 के लिए एक्साइटेड हैं दीपिका पादुकोण, पति की सक्सेस पर दिया ये रिएक्शन

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक्ट्रेस पति रणवीर सिंह की धुरंधर की बात करती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि वो धुरंधर 2 के लिए एक्साइटेड हैं। वीडियो पसंद किया जा रहा है।

Jan 05, 2026 11:09 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने हाल में अपने फैंस के साथ प्री-बर्थडे सेलिब्रेट किया था। अब इस बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दीपिका, रणवीर की फिल्म धुरंधर के बारे बात करती दिख रही हैं। फिल्म का नाम सुनते ही एक्ट्रेस खुशी से इतराने लगती हैं। साथ ही उन्होंने धुरंधर 2 को लेकर भी अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की। दीपिका के इस वीडियो को फैंस पसंद कर रहे हैं। साथ ही जिस तरह से वो रणवीर और उनके काम का समर्थन करती आई हैं, फैंस ग्रीन फ्लैग वाइफ बता रहे हैं।

धुरंधर की सक्सेस पर खुश दिखीं दीपिका

हाल में दीपिका ने अपने फैंस के लिए एक मीट एंड ग्रीट इवेंट का आयोजन किया था। इस दौरान दीपिका अपने फैंस से पूछती हैं कि आप में से कितनों ने धुरंधर देखी है? इसके जवाब में फैंस जोर से चिल्लाने लगते हैं और दीपिका ये देखते ही खुशी से इतराती हैं। आगे इवेंट के होस्ट कहते हैं, ‘मुझे नहीं पता था कि हम दूसरी फिल्मों के बारे में भी बात करेंगे’ ।इसका जवाब देते हुए दीपिका ने कहा, ‘ये सब तो परिवार के अंदर ही है’।

ये भी पढ़ें:दीपिका पादुकोण ने फैंस के साथ सेलिब्रेट किया अपना 40वां बर्थडे, दिया गिफ्ट हैंपर
ये भी पढ़ें:अपनी सास के साथ ऐसा रिश्ता शेयर करती हैं अनुष्का, दीपिका समेत ये एक्ट्रेसेज

फैंस को भी है धुरंधर 2 का इंतजार

आगे फैंस से पूछा जाता है कि उन्हें ये फिल्म पसंद आई थी और वो धुरंधर 2 का इंतजार कर रहे हैं? फैंस फिर जोर से चिल्लाकर हां में जवाब देते हैं। साथ ही दीपिका भी कहती हैं कि वो भी धुरंधर 2 के लिए एक्साइटेड हैं। एक्ट्रेस ने कंफ्यूज होस्ट को ये भी जानकारी दी कि फिल्म धुरंधर के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिल्म मार्च में आ रही है।

दीपिका ने फैंस को भेजे मुंबई आने के फ्लाइट टिकट

बता दें, दीपिका पादुकोण ने अपने फैंस के साथ 18 दिसंबर को ही अपना बर्थडे एक प्राइवेट इवेंट में सेलिब्रेट कर लिया था। खास बात ये थी कि एक्ट्रेस ने खुद अपने इन फैंस को देशभर से इनवाइट किया, उनके लिए फ्लाइट टिकट बुक किया और उन्हें शानदार गिफ्ट हैंपर देकर विदा किया था। अपने फैंस के लिए दीपिका का ये बर्ताव सोशल मीडिया ऑडियंस पसंद कर रही है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Deepika Padukone ranveer singh Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।