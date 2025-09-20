कल्कि 2898 एडी 2 से बाहर होने के बाद दीपिका ने शेयर की शाहरुख संग फोटो, लिखा- हर फैसले में...

दीपिका पादुकोण जो फिल्म कल्कि 2898 एडी का अहम हिस्सा थीं, वह अब इसके सीक्वल यानी दूसरे पार्ट का हिस्सा नहीं हैं। हालांकि उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म किंग का पार्ट होने का कन्फर्म किया है।

दीपिका पादुकोण को लेकर कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि वह फिल्म स्पिरिट से बाहर हो गई हैं और अब हाल ही में खबर आई कि वह फिल्म कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से भी बाहर हो गई हैं। लेकिन भले ही इन 2 फिल्मों से वह बाहर हो गई हैं, लेकिन किंग फिल्म का वह हिस्सा जरूर हैं जो शाहरुख खान की फिल्म है।

क्या बोलीं दीपिका दीपिका ने शाहरुख का हाथ पकड़े फोटो शेयर की है। इस फोटो को शेयर कर दीपिका ने लिखा, 18 साल पहले इन्होंने ओम शांति ओम के दौरान मुझे पहली सीख दी थी वो था फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस और जिनके साथ आप बनाते हो वो ज्यादा मैटर करता है सक्सेस से। मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूं और इसे मैंने अपने हर फैसले में यूज किया है। यही वजह है कि हम छठी फिल्म को साथ में कर रहे हैं।

दीपिका-शाहरुख की छठी फिल्म साथ में दीपिका ने शाहरुख को टैग किया है। बता दें कि किंग के जरिए शाहरुख और दीपिका छठी बार साथ काम कर रहे हैं। दोनों की पहली फिल्म ओम शांति ओम थी जो साल 2007 में रिलीज हुई थी।

कल्कि 2898 एडी 2 का नहीं अब हिस्सा वहीं हाल ही में वैजयंती मूवी ने कन्फर्म किया कि दीपिका अब कल्कि 2898 एडी के सीक्वल का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने लिखा, हम ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि दीपिका पादुकोण कल्कि 2898 एडी का हिस्सा नहीं हैं। काफी सोच समझकर हमने अलग होने का फैसला किया। पहली फिल्म में इतनी लंबी जर्नी के बाद भी हम पार्टनरशिप नहीं कर पाए। कल्कि 2898 एडी को कमिटमेंट की जरूरत है। हम उन्हें उनके बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं देते हैं।