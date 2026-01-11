पैपराजी ने चिल्लाकर रणवीर सिंह को कहा 'धुरंधर', पति का ऐसा था दीपिका पादुकोण का रिएक्शन

संक्षेप: णवीर अपनी दमदार एक्टिंग को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। मूवी में रणवीर के अलावा अक्षय खन्ना ने भी अपनी एक्टिंग से हर किसी को हैरान किया। 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर जमकर बवाल काट रही है। इसने अब तक कई बड़ी फिल्मों की हवा निकाल दी है।

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' की एक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। इस फिल्म में रणवीर अपनी दमदार एक्टिंग को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। मूवी में रणवीर के अलावा अक्षय खन्ना ने भी अपनी एक्टिंग से हर किसी को हैरान किया। 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर जमकर बवाल काट रही है। इसने अब तक कई बड़ी फिल्मों की हवा निकाल दी है। ऐसे में रणवीर सिंह अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण संग एयरपोर्ट पर नजर आए। दोनों एक साथ काफी खुश नजर आए।

पैपराजी के मुंह से पति के लिए 'धुरंधर' सुन मुस्कुराईं दीपिका दरअसल, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण हाल ही में अपनी अपनी दोस्त स्नेहा रामाचंदर की शादी में शामिल होने के बाद न्यूयॉर्क से वापस आ गए हैं। ऐसे में रविवार सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर इस कपल को देखा गया, जहां पैपराजी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान दीपिका और रणवीर मैचिंग ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लू जींस पहनकर एयरपोर्ट से बाहर निकले। दोनों ने सन ग्लासेस पहना हुआ था। कपल एक-दूसरे का हाथ पकड़े निकले दिखे। वहीं, रणवीर को देखकर पैपराजी अपनी एक्साइटमेंट पर कंट्रोल नहीं कर पाए। वो जोर-जोर से रणवीर को 'धुरंधर' बोलकर चिल्लाते दिखे। पैपराजी की इस हरकत को देखकर दीपिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं। दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर कमेंट कर यूजर्स दीपिका की स्माइल की तारीफ कर रहे हैं। साथ ही रणवीर को उनके फिल्म की सक्सेस के लिए उन्हें बधाई भी दे रहे हैं।