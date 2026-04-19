Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दीपिका पादुकोण दूसरी बार बनने वाली हैं मां? रणवीर सिंह के साथ कोलैब पोस्ट से मची हलचल!

Apr 19, 2026 11:51 am ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने एक कोलैब पोस्ट करके अपनी प्रेग्नेंसी का अनाउंसमेंट किया है। फोटो में दोनों की बेटी दुआ पादुकोण हाथ में प्रेग्नेंसी किट पर दो रेड लाइन्स दिखा रही हैं।

दीपिका पादुकोण दूसरी बार बनने वाली हैं मां? रणवीर सिंह के साथ कोलैब पोस्ट से मची हलचल!

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके हलचल मचा दी है। एक्ट्रेस ने रविवार को इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की है जिसमें उनकी बेटी दुआ पादुकोण हाथ में प्रेग्नेंसी टेस्ट किट लिए नजर आ रही हैं। इसमें दो लाइन्स साफ देखी जा सकती हैं जिसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि बॉलीवुड की 'मस्तानी' दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं। कैप्शन में दीपिका पादुकोण ने सिर्फ ईवल आई इमोजी बनाए हैं। तमाम बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने कमेंट सेक्शन में दीपिका पादुकोण को बधाई दे रहे हैं। रणवीर और दीपिका ने एक कोलैब पोस्ट करके यह तस्वीर साझा की है जिसे दोनों की तरफ से अपनी सेकेंड प्रेग्नेंसी का अनाउंसमेंट माना जा रहा है।

परिणीति, कियारा और सुनील ग्रोवर ने दी बधाई

इस संभावित खुशखबरी पर बॉलीवुड सेलेब्स ने भी अपनी खुशी जाहिर करने में देर नहीं की। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने कमेंट करते हुए 'बधाई' लिखा, तो वहीं कियारा आडवाणी ने भी ढेर सारे हार्ट इमोजी और ईविल आई के साथ शुभकामनाएं दीं। कॉमेडियन-एक्टर सुनील ग्रोवर ने भी दिल वाले इमोजी के साथ कपल को बधाई दी है। इसी तरह ढेरों सेलेब्स ने कपल को बधाई दी है और इस वजह से लोगों को पक्का यकीन हो गया है कि दीपिका और रणवीर के जीवन में एक और नन्हा मेहमान आने वाला है। इस पोस्ट को खबर लिखे जाने तक साढ़े पांच लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके है।

ये भी पढ़ें:दीपिका के 8 घंटे की शिफ्ट की मांग पर बोलीं कंगना, कहा- 'एक वक्त ऐसा था जब वो...'

दीपिका की फिल्मों के लिए करना होगा और इंतजार?

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी नवंबर 2018 में हुई थी। उनकी पहली बेटी (दुआ पादुकोण) का जन्म सितंबर 2024 में हुआ था। अब दीपिका द्वारा पोस्ट की गई इस ताजा तस्वीर ने उन फिल्म गलियारों से जुड़े तमाम गॉसिप्स को हवा दे दी है। मालूम हो कि दीपिका पादुकोण के हाथ में अभी कई प्रोजेक्ट हैं। अब देखना यह होगा कि क्या दीपिका पादुकोण की फिल्मों के लिए दर्शकों को अभी और इंतजार करना होगा? या फिर वह इस बीच शूटिंग जारी रखेंगी। उनकी इंस्टा पोस्ट को कुछ ही मिनटों में लाखों लाइक्स मिल चुके हैं और कमेंट सेक्शन बधाइयों से भर गया है।

ये भी पढ़ें:इस एक्ट्रेस की लगातार 3 फिल्मों ने कमाए 500 करोड़, रचा था ये बड़ा इतिहास

क्या किसी ब्रांड कैंपेन का हिस्सा है दोनों की पोस्ट?

बात गॉसिप गलियारों की करें तो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अक्सर किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। दीपिका पादुकोण ने अपनी पहली प्रेग्नेंसी से पहले कई बड़ी और ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दी थीं। वहीं रणवीर सिंह ने भी हाल ही में धुरंधर और धुरंधर-2 जैसी फिल्में दी हैं। हालांकि लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे किसी ब्रांड कैंपेन का हिस्सा भी मान रहे हैं, लेकिन जिस तरह से फिल्म जगत के दिग्गज सितारे रिएक्ट कर रहे हैं, उससे दूसरी बार मां बनने की संभावना ज्यादा लग रही है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

और पढ़ें
Deepika Padukone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।