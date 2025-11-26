घाटे में चल रहा है दीपिका का स्किनकेयर ब्रांड, 100 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंचेगा इस हिरोइन का ब्रांड

संक्षेप: हिराेइनें सिर्फ फिल्मों से ही पैसा नहीं कमाती हैं, बल्कि खुदके ब्रांड से भी पैसे कमाने की कोशिश करती हैं। हालांकि, प्रमोशन करने के बाद भी दीपिका पादुकोण का ब्रांड घाटे में चल रहा है।

बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण के स्किनकेयर ब्रांड 82°E को इस साल (FY25) करीब 12.3 करोड़ का घाटा हुआ है। पिछले साल कंपनी ने 21.2 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं इस साल 82°E ने 14.7 करोड़ की कमाई ही की है। मतलब एक साल में लगभग 30 फीसदी की गिरावट आई है। अच्छी बात ये है कि कमाई कम होने के बावजूद घाटा पिछले साल के मुकाबले इस साल कम हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल कम खर्चा हुआ है और ऑपरेशन्स स्मार्ट तरीके से चलाए गए हैं।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 82°E की पैरेंट कंपनी कॉस्ट कटिंग के साथ-साथ सेल्स बढ़ाने की भी कोशिश कर रही है, ताकि आने वाले सालों में प्रॉफिट कमाया जा सके। FY24 में जहां 82°E का कुल खर्च करीब 47 करोड़ था, वहीं FY25 में यह घटकर करीब 26 करोड़ रह गया। मार्केटिंग का खर्च भी 20 करोड़ से घटाकर सिर्फ 4.4 करोड़ कर दिया गया है।