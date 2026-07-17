7 महीने प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण शूट कर रहीं एक्शन सीक्वेंस, रात की शिफ्ट में भी कर रहीं काम
दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म राका की शूटिंग में व्यस्त हैं। 7 महीने प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण मैटरनिटी लीव पर जाने से पहले फिल्म में अपने हिस्से की शूटिंग को खत्म करने के लिए नाइट शिफ्ट पर भी काम कर रही हैं।
दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म राका की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस फिल्म में दीपिका के साथ अल्लू अर्जुन नजर आएंगे। दीपिका पादुकोण मैटरनिटी लीव पर जाने से पहले अपने हिस्सों की शूटिंग पूरी करने के लिए लगातार काम कर रही हैं। 7 महीने की प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण एक्शन सीक्वेंस भी शूट कर रही हैं और नाइट शिफ्ट भी कर रही हैं।
प्रेग्नेंसी के बीच एक्शन सीक्वेंस शूट कर रही हैं दीपिका
वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दीपिका पादुकोण लगातार फिल्म की शूटिंग कर रही हैं ताकि वक्त पर अपने हिस्से की शूटिंग खत्म कर सकते हैं। 8 घंटे की शिफ्ट की मांग करने की वजह से चर्चा में आईं दीपिका पादुकोण एक्ट्रेस इस प्रोजेक्ट पर पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 7 महीने की प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण रात के शेड्यूल में भी शूट कर रही हैं और इसी के साथ वो फिल्म के लिए एक्शन सीक्वेंस भी शूट कर रही हैं।
सेट पर सबको प्रेरित करती हैं दीपिका पादुकोण
एक क्रू के सदस्य ने मीडिया पोर्टल को बताया, "दीपिका को इस तरह परफॉर्म करते देखना सेट पर हर किसी के लिए प्रेरित करने वाला है। ये याद रखना चाहिए कि घर पर उनकी डेढ़ साल की बेटी भी है, जिसको वो अपना पूरा अंटेशन भी देती हैं।"
8 घंटे की वर्क डिमांड को लेकर चर्चा में आई थीं दीपिका पादुकोण
बता दें, दीपिका पादुकोण की 8 घंटे वाली शिफ्ट डिमांड उस वक्त चर्चा में आई थी जब कथिततौर पर दीपिका पादुकोण को संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट से बाहर कर दिया गया था। इसी चर्चा के बीच खबर आई थी कि दीपिका पादुकोण नाग अश्विन की कल्कि 2 से भी बाहर हो गई हैं। बताया गया था कि दीपिका की 8 घंटे शिफ्ट की शिफ्ट डिमांड से मेकर्स खुश नहीं थे जिस वजह से उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया था। इन खबरों के बाद इंडस्ट्री में 8 घंटे की शिफ्ट को लेकर एक बहस छिड़ गई थी। इस बहस में कुछ लोगों ने 8 घंटे की शिफ्ट का समर्थन किया था। वहीं, कुछ लोगों ने इस पर सहमति नहीं जताई थी।
राका की कास्ट और डायरेक्टर
राका की बात करें तो इस फिल्म को एटली डायरेक्ट कर रहे हैं। राका इंडियन सिनेमा की बड़ी फिल्मों में से एक होगी। ये पहली बार होगा जब अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण बड़े पर्दे पर साथ में नजर आएंगे। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और अल्लू अर्जुन के अलावा रश्मिका मंदाना, जाह्नवी कपूर और मृणाल ठाकुर नजर आएंगी।
राका एक साइंस फिक्शन स्टोरी होगी। फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। ये फिल्म अगले साल बड़े पर्दे पर दस्तक दे सकती है। राका के अलावा दीपिका पादुकोण शाहरुख खान की किंग में भी नजर आएंगी। किंग इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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