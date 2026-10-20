दीपिका-रणवीर ने देवी रखा छोटी बेटी का नाम, बिपाशा ने क्यों किया कमेंट- तो तुम सीरियस थीं?
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपनी दूसरी बेटी की झलक साझा करते हुए विजयदशमी के दिन उसके नाम का ऐलान कर दिया है।
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपनी दूसरी बेटी की झलक साझा करते हुए उसके नाम का ऐलान कर दिया है। कपल ने इंस्टाग्राम पर एक कोलैब पोस्ट किया है, जिसमें दोनों अपने बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। दीपिका पादुकोण ने इसी साल 19 सितंबर को अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया था। बॉलीवुड के इस पावर कपल की पहली बेटी 8 सितंबर 2024 को हुई थी, जिसका नाम उन्होंने 'दुआ पादुकोण सिंह' रखा। अब रणवीर-दीपिका ने दशहरे के दिन यह पोस्ट करके फैंस को अपनी दूसरी बेटी का नाम बताया है। कैप्शन में दीपिका-रणवीर ने लिखा- प्रेम और समृद्धि से भरपूर… देवी पादुकोण सिंह।
कुछ ही मिनट बाद डिसेबल किए कमेंट
मालूम हो कि बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर की बेटी का नाम भी 'देवी' है। तस्वीर में रणवीर और दीपिका गोल्डन रंग के ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आ रहे हैं। वहीं उनकी बड़ी बेटी दुआ अपने छोटी बहन को दुलारती दिख रही है। फोटो में दीपिका पादुकोण अपनी छोटी बेटी को गोद में लिया हुआ है, जबकि रणवीर और दुआ भी उसके साथ बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इस फैमिली फोटो को पोस्ट किए जाने के साथ ही इस पर ढेरों कमेंट आने शुरू हो गए और लोगों ने इसे रीशेयर करना शुरू कर दिया। इसके कुछ ही देर बार रणवीर-दीपिका ने इस फोटो का कमेंट सेक्शन डिसेबल कर दिया है। लेकिन फिर कुछ ही मिनट बाद कमेंट इनेबल कर दिए। फोटो को डेढ़ लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं।
बिपाशा बसु ने एडिट किया अपना कमेंट
रणवीर-दीपिका के फैंस कमेंट सेक्शन में उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। ढेरों सेलेब्स ने भी कमेंट किया है। शरवरी वाघ, वाणी कपूर, और ओरी समेत ढेरों सेलेब्स ने हर्ट इमोजी बनाए हैं। बिपाशा बसु ने रणवीर-दीपिका की पोस्ट पर कमेंट किया, "तो जब तुमने मुझे इस बारे में बताया तो तुम सीरियस थीं?" हालांकि कुछ ही मिनट बाद बिपाशा बसु ने अपना कमेंट एडिट कर दिया और फिर सिर्फ 'देवी' लिखकर हर्ट इमोजी बना दिए। बता दें कि दीपिका पादुकोण से पहले बिपाशा बसु की बेटी का नाम भी देवी है। भले ही बिपाशा ने कमेंट डिलीट कर दिया हो, लेकिन फैंस ने यह चीज भांप ली है और कई लोगों में यह लिखा है कि दोनों की बेटियों का नाम सेम होगा।
रणवीर सिंह और दीपिका की लव स्टोरी
मालूम हो कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की लव स्टोरी संजय लीला भंसाली की फिल्म 'रामलीला' के सेट पर शुरू हुई थी। दोनों एक दूसरे को करीब 8 साल तक डेट किया और फाइनली शादी के बंधन में बंध गए। दोनों ने 14 नवंबर 2018 को लेक कोमो, इटली में एक प्राइवेट सेरिमनी में ग्रांड शादी की थी।
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