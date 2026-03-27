धुरंधर 2 में आधी म्यूट गालियों पर दीपक तिजोरी ने उठाया सवाल, बोले- ओटीटी पर तो बच्चे भी देखेंगे
एक्टर दीपक तिजोरी ने धुरंधर 2 में गालियों के इस्तेमाल पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि आधी गाली म्यूट करके सेंसर बोर्ड ने किसे बचाने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है कि ओटीटी पर तो पूरी गाली होती है और बच्चे भी देखते हैं।
धुरंधर 2 की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कई लोग तारीफ कर रहे हैं। इस बीच दीपक तिजोरी का एक इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने सीबीएफसी पर सवाल उठाए हैं। दीपक का कहना है कि आधी गाली म्यूट करने का सेंस समझ नहीं आया। वहीं जब फिल्म ओटीटी पर आती है तो यह अनसेंसर्ड होती है। तब बच्चे भी दखते हैं।
दीपक तिजोरी ने उठाए सवाल
दीपक तिजोरी ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया। इसमें धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज का एक पोस्टर लगाकर लिखा, 'मैं मानता हूं... हो सकता है मैंने कुछ मिस कर दिया हो। हो सकता है कि मेरे पास उस तरह का ज्ञान ना हो जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC या इसके बोर्ड मेंबर्स के पास होता है।'
आधी गालियां क्यों की गईं म्यूट
दीपक आगे लिखते हैं, 'मुझे सच में यह समझ नहीं आता कि आधी गालियां क्यों म्यूट की गई हैं और आधी रहने दीं? की जगहों पर पूरी गालियां हैं या कुछ पूरी म्यूट? खासकर फिल्म को जब 18+ सर्टिफिकेट मिला हो, जिसका साफ मतलब है कि यह अडल्ट्स के लिए है। तो हम लोग यहां बचा किसे रहे हैं और किस चीज से... आधे शब्द से?'
ओटीटी पर अनम्यूट रिलीज होती है फिल्म
दीपक ने लिखा, फिर वो पार्ट आता है जो मुझे वाकई में कन्फ्यूज करता है- यही फिल्म एक या दो महीने में ओटीटी पर रिलीज हो जाती है... पूरी तरह से अनम्यूट, बिना बदली हुई, जैसी कि होनी चाहिए और तब इसे बच्चे घर पर देखते हैं वो भी परिवार के साथ बैठकर, इसमें हर चीज पूरी तरह सुनाई दे रही होती है। तो ईमानदारी से मैं यह चीज समझने की कोशिश कर रहा हूं। थिएटर्स में किसी चीज को अडल्ट्स के लिए आधा म्यूट करना कितनी समझदारी है जबकि वही चीज बाद में घर पर फुल वॉल्यूम में बजती है। हो सकता है इसमें कुछ लॉजिक हो जो मैं नहीं देख पा रहा, या हो सकता कि हम गलत चीजों को ज्यादा सोच रहे हों। बस सीबीएफसी और सिनेमा का लॉजिक समझने की कोशिश कर रहा हूं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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