संजय खान को लगा कि धोखा दे रही हैं जीनत, दीपक पाराशर ने बताया कैसे हुई थी मारपीट वाली घटना

जीनत अमान और संजय खान के झगड़े का किस्सा पहले हेडलाइन्स में रह चुका है। संजय खान को शक था कि जीनत उन्हें धोखा दे रही हैं और वजह दीपक पाराशर से बढ़ती नजदीकी है। अब दीपक ने अपना वर्जन दिया है।

जीनत अमान और संजय खान के एक्सट्रा मैरिटल अफेयर की खबरें 80 के दशक में काफी सुर्खियां बटोर चुकी हैं। रिपोर्ट्स थीं कि संजय को शक था कि जीनत दीपक पाराशर के साथ रिलेशन में जाकर उन्हें धोखा दे रही हैं, इस पर संजय ने जीनत को पीटा भी था। अब दीपक पाराशर ने अपने साइड की कहानी बताई है कि क्या हुआ था।

संजय खान से हो रहे थे क्लैशेज दीपक पाराशर विकी लालवानी के पॉडकास्ट में थे। वहां उन्होंने बताया, 'जब मैं जीनत से मिला तो उनका रिश्ता (संजय खान के साथ) टूटने वाला था। मैं इंसाफ का तराजू कर रहा था, तब हम साथ शूटिंग कर रहे थे, वह अलग होने वाली थीं। उनकी पर्सनल वजहें थीं,ज्यादातर फाइनैंस से जुड़ीं।' दीपक पाराशर ने बताया कि संजय खान के डायरेक्शन में बन रही फिल्म जीनत अमान अपना पैसा लगा रही थीं। इसमें काफी रुपये खर्च हो रहे थे। संजय ने उनको खंडाला से मुंबई बुलाया। तब जीनत अमान ने दीपक पाराशर को कॉन्फिडेंस में लिया कि उन्हें जाना है और उसी रात लौट आएंगी। जीनत ने यह भी बोला था कि सुबह 4 बजे शूट के लिए तैयार हो जाएंगी।

जीनत-संजय का हुआ था झगड़ा हालांकि जीनत नहीं लौट पाईं। दीपक बोले, 'आप कह सकते हैं कि मैं बहुत करीबी दोस्त था, जिसने उन्हें रोने के लिए कंधा दिया था... इसे मिस्टर अब्बास (संजय खान) ने गलत समझ लिया और लगा कि वह टू-टाइमिंग कर रही हैं। फिर वो घटना हुई। सुबह 11 बजे मुंबई से कॉल आई। जीनत संजय से मिलने गई थीं वहां झगड़ा हुआ था। संजय ने उन्हें धक्का दिया था या फिर मारा था, मुझे पता नहीं। जीनत ने चोपड़ा साब (यश चोपड़ा)को बताया था कि उनका उत्पीड़न किया गया और चोटें आई हैं। जूते से, छड़ी से या तलवार से... किससे मारा था यह नहीं पता। जीनत ने बताया था कि संजय और उनकी पत्नी दोनों वहां थे।'