दिसंबर के पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा। ये क्लैश श्रद्धा कपूर और सलमान खान की फिल्म के बीच होगा। आइए जानते हैं इन दो एक्टर्स में से किसकी फिल्म का फैंस को ज्यादा इंतजार है।

जब एक ही डेट पर दो फिल्में रिलीज होती हैं, तो लगभग दोनों ही फिल्मों की कमाई पर असर पड़ता है। अब दिसंबर के पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा। ये क्लैश सलमान खान की मातृभूमि और श्रद्धा कपूर की ईठा के बीच होगा। इन दोनों फिल्मों की एक कॉमन बात ये है कि ये दोनों ही फिल्में सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में हैं। आइए जानते हैं इन दो फिल्मों में से फैंस को ज्यादा इंतजार किसका है।

सलमान खान की मातृभूमि का फैंस को ज्यादा इंतजार आईएमडीबी की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों की लिस्ट में सलमान खान की मातृभूमि श्रद्धा कपूर की ईठा से ऊपर है। आईएमडीबी की ये लिस्ट इन फिल्मों के टाइटल पेज पर आने वाले रियल टाइम व्यूज के आधार पर तय की जाती है। इस लिस्ट में सलमान खान की फिल्म नंबर 5 पर है। वहीं, श्रद्धा कपूर की ईठा नंबर 9 पर है। लिस्ट में टोटल 10 फिल्में हैं।

कब रिलीज हो रहीं दोनों फिल्में? सलमान खान की मातृभूमि और श्रद्धा कपूर की ईठा, दोनों ही फिल्में 4 दिसंबर, 2026 को रिलीज हो रही हैं। सलमान खान की मातृभूमि एक एक्शन फिल्म होगी। तो वहीं श्रद्धा कपूर की ईठा एक इमोशनल बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है।

मातृभूमि के बारे में सलमान खान की मातृभूमि लंबे वक्त से इंतजार की राह देख रही थी। ये फिल्म अप्रैल में रिलीज होनी थी, लेकिन फिल्म की रिलीज में लगातार देरी होती जा रही थी। अब जब लंबे इंतजार के बाद फिल्म रिलीज होने जा रही हैं, फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है।

किस बारे में है सलमान खान की फिल्म? मातृभूमि के प्लॉट की बात करें तो ये फिल्म एक वॉर-ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म की कहानी दिखाएगी कि कैसे देश की सेवा में भारतीय जवान अपने परिवार से दूर रहते हैं और उनके परिवार को किस इमोशनल उतार-चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। इस फिल्म का पूरा नाम है; मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस है। ये फिल्म साल 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए संघर्ष पर आधारित है।

अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट की हैं ये फिल्में इस फिल्म को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है। सलमान खान के साथ फिल्म में चित्रांगदा नजर आएंगी। अपूर्व लाखिया की बात करें तो उन्होंने बॉलीवुड की तमाम शानदार फिल्मों का डायरेक्शन किया है। उन्होंने साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म मुंबई से आया मेरा दोस्त से डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू किया था। इसके अलावा अपूर्व को एक अजनबी, जंजीर, शूटआउट ऐट लोखंडवाला, हसीना पारकर और मिशन इस्तांबुल जैसी फिल्मों के डायरेक्शन के लिए जाना जाता है।

ईठा के बारे में श्रद्धा कपूर की ईठा के बारे में बात करें तो ये फिल्म मराठी तमाशा और लावणी कलाकार विठाबाई नारायणगावकर के जीवन पर आधारित है। श्रद्धा कपूर टाइटल रोल में नजर आएंगी।