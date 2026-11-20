सलमान खान की मातृभूमि या श्रद्धा कपूर की ईठा? बॉक्स ऑफिस के महा क्लैश में किसका फैंस को ज्यादा इंतजार
दिसंबर के पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा। ये क्लैश श्रद्धा कपूर और सलमान खान की फिल्म के बीच होगा। आइए जानते हैं इन दो एक्टर्स में से किसकी फिल्म का फैंस को ज्यादा इंतजार है।
जब एक ही डेट पर दो फिल्में रिलीज होती हैं, तो लगभग दोनों ही फिल्मों की कमाई पर असर पड़ता है। अब दिसंबर के पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा। ये क्लैश सलमान खान की मातृभूमि और श्रद्धा कपूर की ईठा के बीच होगा। इन दोनों फिल्मों की एक कॉमन बात ये है कि ये दोनों ही फिल्में सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में हैं। आइए जानते हैं इन दो फिल्मों में से फैंस को ज्यादा इंतजार किसका है।
सलमान खान की मातृभूमि का फैंस को ज्यादा इंतजार
आईएमडीबी की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों की लिस्ट में सलमान खान की मातृभूमि श्रद्धा कपूर की ईठा से ऊपर है। आईएमडीबी की ये लिस्ट इन फिल्मों के टाइटल पेज पर आने वाले रियल टाइम व्यूज के आधार पर तय की जाती है। इस लिस्ट में सलमान खान की फिल्म नंबर 5 पर है। वहीं, श्रद्धा कपूर की ईठा नंबर 9 पर है। लिस्ट में टोटल 10 फिल्में हैं।
कब रिलीज हो रहीं दोनों फिल्में?
सलमान खान की मातृभूमि और श्रद्धा कपूर की ईठा, दोनों ही फिल्में 4 दिसंबर, 2026 को रिलीज हो रही हैं। सलमान खान की मातृभूमि एक एक्शन फिल्म होगी। तो वहीं श्रद्धा कपूर की ईठा एक इमोशनल बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है।
मातृभूमि के बारे में
सलमान खान की मातृभूमि लंबे वक्त से इंतजार की राह देख रही थी। ये फिल्म अप्रैल में रिलीज होनी थी, लेकिन फिल्म की रिलीज में लगातार देरी होती जा रही थी। अब जब लंबे इंतजार के बाद फिल्म रिलीज होने जा रही हैं, फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है।
किस बारे में है सलमान खान की फिल्म?
मातृभूमि के प्लॉट की बात करें तो ये फिल्म एक वॉर-ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म की कहानी दिखाएगी कि कैसे देश की सेवा में भारतीय जवान अपने परिवार से दूर रहते हैं और उनके परिवार को किस इमोशनल उतार-चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। इस फिल्म का पूरा नाम है; मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस है। ये फिल्म साल 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए संघर्ष पर आधारित है।
अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट की हैं ये फिल्में
इस फिल्म को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है। सलमान खान के साथ फिल्म में चित्रांगदा नजर आएंगी। अपूर्व लाखिया की बात करें तो उन्होंने बॉलीवुड की तमाम शानदार फिल्मों का डायरेक्शन किया है। उन्होंने साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म मुंबई से आया मेरा दोस्त से डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू किया था। इसके अलावा अपूर्व को एक अजनबी, जंजीर, शूटआउट ऐट लोखंडवाला, हसीना पारकर और मिशन इस्तांबुल जैसी फिल्मों के डायरेक्शन के लिए जाना जाता है।
ईठा के बारे में
श्रद्धा कपूर की ईठा के बारे में बात करें तो ये फिल्म मराठी तमाशा और लावणी कलाकार विठाबाई नारायणगावकर के जीवन पर आधारित है। श्रद्धा कपूर टाइटल रोल में नजर आएंगी।
किसके जीवन पर आधारित है श्रद्धा कपूर की फिल्म?
विठाबाई का जन्म 1 जुलाई 1935 को महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक लोक कलाकार परिवार में हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र में ही मंच पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि विठाबाई प्रेग्नेंसी के दौरान भी मंच पर भी परफॉर्म करती थीं। एक चर्चित दावे के मुकाबले गर्भावस्था में स्टेज पर परफॉर्म करते हुए उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी और उन्होंने बैकस्टेज बच्चे को जन्म दिया और फिर कला के प्रति निष्ठा दिखाते हुए वो वापस मंच पर लौटी थीं।
लक्ष्मण उतेकर ने डायरेक्ट की हैं ये फिल्में
ईठा में श्रद्धा कपूर के साथ रणदीप हुड्डा, मोहम्मद जीशान अय्यूब, सिद्धार्थ जाधव और नाना पाटेकर जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को लक्ष्मण उतेकर ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर के फैंस को उनका डांस भी जमकर देखने को मिलेगा। लक्ष्मण उतेकर की बात करें तो उन्हें मिमी, लुका छिपी, जरा हटके जरा बचके, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और छावा जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। लक्ष्मण उतेकर के छावा को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। छावा में विकी कौशल लीड रोल में नजर आए थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना