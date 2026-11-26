Upcoming Movies 2026: साल 2026 का अंत शाहरुख खान, सलमान खान, दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर की फिल्मों के साथ होगा। ये फिल्में दिसंबर में थिएटर्स में रिलीज होंगी।

दिसंबर 2026 में सलमान खान, दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान और श्रद्धा कपूर सिनेमाघरों में नजर आने वाली हैं।

दिसंबर 2026 में 11 फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं। अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट में सलमान खान, श्रद्धा कपूर, शाहरुख खान जैसे बड़े एक्टर्स की फिल्में हैं। खास बात ये है कि भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इनमें से कई फिल्में आपस में टकराने वाली है। तो चलिए आपको आने वालीं 4 थ्रिलर, 5 ड्रामा और 2 बायोपिक के बारे में बताते हैं।

1. मातृभूमि (Maatrubhumi: May War Rest in Peace) रिलीज डेट: 4 दिसंबर 2026

जॉनर: वॉर ड्रामा

सलमान खान की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प से प्रेरित है। इसकी कहानी 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी. संतोष बाबू के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में दिखाया जाएगा कि देश की सीमा की रक्षा करते हुए सैनिकों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही, उनके परिवारों को भी उनकी सुरक्षा की चिंता और उनसे दूर रहने का दर्द झेलना पड़ता है। पहले फिल्म का नाम पहले 'बैटल ऑफ गलवान' रखा गया था। इसे अप्रैल 2026 में रिलीज किया जाना था, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट बदलकर 4 दिसंबर 2026 कर दी गई है।

2. ईठा (Eetha) रिलीज डेट: 4 दिसंबर 2026

जॉनर: बायोग्राफिकल ड्रामा

श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' महाराष्ट्र की मशहूर लावणी और तमाशा कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की जिंदगी पर बेस्ड है। फिल्म में दिखाया जाएगा कि विठाबाई ने अपने जीवन में किन मुश्किलों का सामना किया और कैसे अपनी कला के दम पर पहचान बनाई। इसमें उनके निजी जीवन के संघर्ष, परिवार की जिम्मेदारियों और लावणी के प्रति उनके प्यार की कहानी देखने को मिलेगी।

3. बोक्षी (Bokshi) रिलीज डेट: 4 दिसंबर 2026

जॉनर: हॉरर थ्रिलर

'बोक्षी' एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी सिक्किम के जंगलों में रहने वाली अनाहिता नाम की लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है। अनाहिता की मां अचानक रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाती है। इस फिल्म का प्रीमियर 2025 की शुरुआत में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम में हुआ था। पहले इसे अक्टूबर 2026 में रिलीज किया जाना था, लेकिन अब ये 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में आएगी। फिल्म को सेंसर बोर्ड से A सर्टिफिकेट मिला है।

4. प्यादे (Pyaade) रिलीज डेट: 4 दिसंबर 2026

जॉनर: सस्पेंस थ्रिलर

'प्यादे' एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। इसकी कहानी गंगा आरती के दौरान होने वाले एक धमाके से शुरू होती है। शाम के समय आरती चल रही होती है, तभी वहां एक कम तीव्रता का धमाका हो जाता है। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। जांच के दौरान विस्फोटक लेकर जा रहे एक युवक को गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद एंटी टेरर स्क्वॉड (ATS) के वरिष्ठ अधिकारी अमित पंत को इस मामले की जांच सौंपी जाती है। अब उन्हें पता लगाना है कि इस धमाके के पीछे कौन है और इसके पीछे क्या साजिश रची गई है। इसी जांच के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है।

5. मिस्टर एंड मिसेज ग्रे (Mr. & Mrs. Grey)

रिलीज डेट: 11 दिसंबर 2026

जॉनर: ड्रामा-थ्रिलर

'मिस्टर एंड मिसेज ग्रे' एक हिंदी ड्रामा थ्रिलर फिल्म है। इसकी कहानी रिश्तों के बीच छिपे राज, भरोसे, धोखे और सस्पेंस पर आधारित है। फिल्म में विवेक आनंद ओबेरॉय और नित्या मेनन लीड रोल में हैं।

6. मैं ना रहा मेरा (Main Na Raha Mera) रिलीज डेट: 11 दिसंबर 2026

जॉनर: ड्रामा

'मैं ना रहा मेरा' एक हिंदी ड्रामा फिल्म है, जिसमें अध्ययन सुमन और दिविता राय लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन अमित कासरिया ने किया है।

7. गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट (Ganesh: Dust to Stardust) रिलीज डेट: 11 दिसंबर 2026

जॉनर: बायोग्राफिकल ड्रामा

'गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट' मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की जिंदगी पर बेस्ड बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। इसमें एक छोटे शहर से आए ऐसे शख्स की कहानी दिखाई जाएगी, जो कई मुश्किलों और फिल्म इंडस्ट्री के विरोध के बावजूद बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाता है।

8. एवेंजर्स: डूम्सडे (Avengers: Doomsday) भारत में रिलीज: 17 दिसंबर 2026

जॉनर: सुपरहीरो, साइंस फिक्शन और एक्शन

मार्वल की फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' दिसंबर में रिलीज होने वाली बड़ी हॉलीवुड फिल्मों में से एक है। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 39वीं फिल्म है। इसकी कहानी 'थंडरबोल्ट्स' की घटनाओं के करीब 14 महीने बाद की है। इस बार कई अलग-अलग दुनिया पर एक बड़ा खतरा मंडराने वाला है, जिससे निपटने के लिए कई सुपरहीरोज को एक साथ आना पड़ेगा। इंडिया में ये फिल्म 17 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी, जबकि अमेरिका में इसे 18 दिसंबर को सिनेमाघरों में उतारा जाएगा।

9. ड्यून: पार्ट थ्री (Dune: Part Three) रिलीज डेट: 18 दिसंबर 2026

जॉनर: साइंस फिक्शन और ड्रामा

'ड्यून: पार्ट थ्री' फ्रैंक हर्बर्ट की फेमस किताब 'ड्यून मसीहा' पर बेस्ड है। फिल्म की कहानी पिछली फिल्मों के लीड रोल पॉल एट्राइड्स के आगे के सफर को दिखाएगी। इस बार कहानी में पॉल को राजा बनने के बाद की मुश्किलों से जूझते हुए देखा जाएगा। ये फिल्म 18 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कुछ चुनिंदा जगहों पर इसकी खास स्क्रीनिंग 16 दिसंबर से शुरू होने की जानकारी है।

10. किंग (King) रिलीज डेट: 24 दिसंबर 2026

जॉनर: एक्शन, एडवेंचर और थ्रिलर

11. जुमांजी: ओपन वर्ल्ड (Jumanji: Open World) रिलीज डेट: 25 दिसंबर 2026

जॉनर: एक्शन, एडवेंचर और कॉमेडी

‘जुमांजी: ओपन वर्ल्ड’ 'जुमांजी' सीरीज की तीसरी फिल्म है। इस बार कहानी में पहले से कुछ अलग देखने को मिलेगा। पिछली फिल्मों में कुछ लोग एक वीडियो गेम खेलते हुए उसकी दुनिया में पहुंच जाते थे। वहां उन्हें अलग-अलग मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और गेम से बाहर निकलने के लिए कई चुनौतियां पूरी करनी होती थीं। लेकिन इस बार कहानी उलट जाएगी। गेम के किरदार और उसकी दुनिया ही वीडियो गेम से निकलकर असली दुनिया में आ जाएंगे। इसके बाद असली दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी।

दिसंबर 2026 में रिलीज होने वाली फिल्मों की पूरी लिस्ट

फिल्म रिलीज डेट जॉनर मातृभूमि 4 दिसंबर वॉर ड्रामा ईठा 4 दिसंबर बायोग्राफिकल ड्रामा बोक्षी 4 दिसंबर हॉरर थ्रिलर प्यादे 4 दिसंबर सस्पेंस थ्रिलर मिस्टर एंड मिसेज ग्रे 11 दिसंबर ड्रामा थ्रिलर मैं ना रहा मेरा 11 दिसंबर ड्रामा गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट 11 दिसंबर बायोग्राफिकल ड्रामा एवेंजर्स: डूम्सडे 17 दिसंबर सुपरहीरो एक्शन ड्यून: पार्ट थ्री 18 दिसंबर साइंस फिक्शन किंग 24 दिसंबर एक्शन थ्रिलर जुमांजी: ओपन वर्ल्ड 25 दिसंबर एडवेंचर काॅमेडी