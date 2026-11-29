December 2026 में कई शानदार फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली हैं। हिंदी ही नहीं साउथ की भी कई फिल्में इस लिस्ट में शामिल हैं। दिसंबर में साउथ की एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस और रोमांस से भरी कई फिल्में आ रही हैं।

2026 एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की लिए बेहद खास रहा। इस साल रिलीज हुई कई फिल्मों ने इतिहास रच दिया है। ऐसे में 2026 अब जाने वाला है, लेकिन ये साल जाते-जाते भी धमाका करने वाला है। दिसंबर में कई शानदार फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली हैं। दिसंबर में शाहरुख खान की किंग, श्रद्धा कपूर की ईठा से लेकर सलमान खान की मातृभूमि सहित कई बड़ी फिल्में थिएटर में आ रही हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं दिसंबर में रिलीज होने वाली साउथ की फिल्मों पर...

1- ट्रेन (Train) रिलीज डेट: 4 दिसंबर विजय सेतुपति और मैस्किन के निर्देशन में बनी 'ट्रेन' 4 दिसंबर को थिएटर्स में आ रही है। ये एक तमिल सस्पेंस-थ्रिलर और एक्शन फिल्म है। फि 4 दिसंबर को थिएटर्स में आ रही है। इसका निर्देशन और लेखन मैस्किन ने किया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड से यू/ए (U/A) सर्टिफिकेट मिल चुका है और इसका ट्रेलर हाल ही में जारी किया गया है। फिल्म में विजय सेतुपति के अलावा नासिर, श्रुति हासन, नारायण, युगी सेतु, केएस रविकुमार, संपत राज और कलैयारसन अहम किरदार में हैं।

2- वृषकर्मा (Vrushakarma) रिलीज डेट: 4 दिसंबर 'वृषकर्मा' नागा चैतन्य स्टारर एक तेलुगु पौराणिक एडवेंचर-थ्रिलर फिल्म है, जो 4 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसका निर्देशन कार्तिक डंडू ने किया है और पटकथा सुकुमार ने लिखी है। इसमें पौराणिक कथाओं, सुपरनैचुरल हॉरर, रहस्य और एक्शन का मिश्रण देखने को मिलेगा। हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर में डरावने दृश्यों और रहस्यमयी माहौल की काफी चर्चा हुई है। यह कहानी लगभग 5,000 साल पुराने रहस्य और एक अलौकिक शक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है।

3- किंग 100 (King 100) रिलीज डेट: 24 दिसंबर क्रिसमस के मौके पर नागार्जुन अक्किनेनी की यह फिल्म 'किंग 100' रिलीज होने के लिए तैयार है। ये फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में आएगी। खास बात ये है कि ये नागार्जुन अक्किनेनी की 100वीं फिल्म है। बता दें कि 'किंग 100' एक तेलुगु एक्शन ड्रामा है। इस फिल्म के लेखक और निर्देशक रा कार्तिक हैं, संगीत देवी श्री प्रसाद ने दिया है, और इसका निर्माण अन्नपूर्णा स्टूडियोज व मनम एंटरप्राइजेज ने किया है।

4- दादा (Dada) रिलीज डेट: 24 दिसंबर नंदमुरी बालकृष्ण की आगामी एक्शन-ड्रामा फिल्म 'दादा' 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। गोपीचंद मालिनेनी के निर्देशन में बनी यह फिल्म 1980 के दशक के मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें बालकृष्ण एक दमदार रेट्रो गैंगस्टर के रूप में नजर आएंगे। मूवी में नंदमुरी के अलावा काजल अग्रवाल, मंचू मनोज, समुथिरकानी,सरथ कुमार, अभिमन्यु सिंह, उपेंद्र लिमये, मनीष वाधवा और स्वासिका जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। नरगिस फाखरी का मूवी में आइटम नंबर है।

5- रियलिटी (Reality) रिलीज डेट: 25 दिसंबर किरण अब्बावरम की 'रियलिटी' (Reality) 25 दिसंबर को बड़े पर्दे पर आएगी। ये एक तेलुगु मूवी है। यह एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जिसमें एक मेहनती युवा शेफ/होटल संचालक पारिवारिक कर्ज और जिम्मेदारियों के बीच अपने परिवार को सुरक्षित रखने की जद्दोजहद करता है। मूवी में किरण अब्बावरम, देविका भट्ट, सरथ कुमार, साई कुमार और रमेश इंदिरा अहम किरदार में हैं।

6- अति मनोहरम (Athimanoharam) रिलीज डेट: 24 दिसंबर 2026 'अति मनोहरम' एक आगामी मलयालम भाषा की एक्शन-कॉमेडी और पारिवारिक ड्रामा फिल्म है। इस मूवी में सुपरस्टार मोहनलाल और मीरा जैस्मीन मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसका निर्देशन थारुन मूर्ति और सह-निर्देशन बिनु पप्पू ने किया है, जबकि आशिक उस्मान इसके निर्माता हैं। फिल्म की कहानी एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर (टी.एस. लवलाजन) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने काम के बढ़ते दबाव और निजी जीवन की कठिनाइयों के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करता है।