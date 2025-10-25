Hindustan Hindi News
दे दे प्यार दे 2 के लिए अजय देवगन ने ली मोटी रकम तो आर माधवन जैसे एक्टर ने कम पैसों में निपटाया

संक्षेप: अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म दे दे प्यार दे 2 की स्टारकास्ट की फीस से जुड़ी रिपोर्ट सामने आई है। लीड एक्टर ने फिल्म के लिए मोटी रकम वसूली है। लेकिन वहीं आर माधवन जैसे एक्टर को कम पैसे मिले।

Sat, 25 Oct 2025 10:57 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन अपनी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के लिए खबरों में बने हुए हैं। हाल में फिल्म का ट्रेलर सामने आया था। इस फिल्म में अजय देवगन ने एक अधेड़ उम्र के शख्स का किरदार निभाया है जिसे अपने से आधे उम्र की लड़की रकुल यानी आयेशा से प्यार हो जाता है। फिल्म में आर माधवन भी है जिन्होंने रकुल के पिता का किरदार निभाया है। अब इन तीनों लीड एक्टर्स की फीस से जुड़ी जानकारी सामने आ गई है जो हैरान करती है।

एक्टर्स की फीस

डीएनए की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म दे दे प्यार 2 के लिए अजय देवगन ने सबसे ज्यादा 40 करोड़ फीस ली है। वहीं आर माधवन को 9 करोड़, रकुल प्रीत को अपने किरदार के लिए साढ़े 4 करोड़, जावेद जाफरी को 2 से 3 करोड़ और गौतमी कपूर को 1 करोड़ फीस दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट 100 करोड़ है और उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म डबल कमाई करेगी।

फिल्म की रिलीज

बता दें, साल 2019 में आई फिल्म दे दे प्यार दे में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह ने लीड किरदार निभाए थे। फिल्म की कहानी एक अधेड़ उम्र के आशिष महरा की है जिन्हें अपनी बेटी की उम्र से थोड़ी बड़ी आयेशा से प्यार हो जाता है। पहले पार्ट आशिष के परिवार को दिखाया गया था जिसमें तब्बू ने अजय देवगन की पत्नी का किरदार निभाया था। अब रकुल यानी आयेशा के परिवार को दिखाया जा रहा है। फिल्म में आर माधवन ने रकुल के पिता का किरदार निभाया है। फिल्म 14 नवंबर को थिएटर में दस्तक दे रही है।

Ajay Devgn

