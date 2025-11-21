रकुल प्रीत सिंह ने कहा- मैं अजय देवगन को अपना दोस्त नहीं कह सकती, मेरे लिए वह…

Hindustan Hindi News
Fri, 21 Nov 2025 06:15 AMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
‘दे दे प्यार दे 2’ की एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने अजय देवगन के साथ अपने बॉन्ड पर बात की है। दरअसल, रकुल, अजय के साथ दो फिल्में कर चुकी हैं और दोनों फिल्मों में उन्होंने अजय की लवर का रोल प्ले किया है। ऐसे में इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या वह और अजय देवगन दोस्त हैं? इस पर एक्ट्रेस ने साफ कहा कि वह और अजय देवगन कभी दोस्त नहीं बन सकते। उन्होंने इसका कारण भी बताया।

‘वह बहुत सीनियर एक्टर हैं’

रकुल ने बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में कहा, “हम दोस्त नहीं हैं। मुझे लगता है कि बॉन्ड बहुत... रिस्पेक्ट वाला है। मेरे लिए, वह अभी भी द अजय देवगन हैं, है न? आप जानते हैं, वह बहुत सीनियर एक्टर हैं और एक कमाल के इंसान हैं।”

‘मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो…’

एक्ट्रेस ने आगे कहा, “मेरे लिए वहां हमेशा ‘सर’ वाली बात रहेगी। समझ रहे हो? मतलब जो आपके एज ग्रुप के होते हैं या यंगर एक्टर्स होते हैं वो दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अजय सर के साथ, मेरे मन में अभी भी वो ‘सर’ है और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो खुद को न्यूकमर कह सके, फिर भी मैं उनके सामने अभी भी बहुत कम एक्सपीरियंस्ड इंसान हूं। तो उस तरह का रिश्ता है।"

'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस

‘दे दे प्यार दे 2’ इस वक्त सिनेमाघरों में लगी हुई है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, सात दिनों में इस फिल्म ने 51.10 करोड़ रुपये की कमाई की है। अंशुल शर्मा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह के अलावा आर. माधवन, जावेद जाफरी, मीजान जाफरी, गौतमी कपूर और इशिता दत्ता हैं।

