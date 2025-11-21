रकुल प्रीत सिंह ने कहा- मैं अजय देवगन को अपना दोस्त नहीं कह सकती, मेरे लिए वह…

संक्षेप: De De Pyaar De 2 Rakul Preet Singh & Ajay Devgn: ‘दे दे प्यार दे 2’ बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई कर रही है। इस फिल्म में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह का रोमांस दिखाया गया है।

‘दे दे प्यार दे 2’ की एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने अजय देवगन के साथ अपने बॉन्ड पर बात की है। दरअसल, रकुल, अजय के साथ दो फिल्में कर चुकी हैं और दोनों फिल्मों में उन्होंने अजय की लवर का रोल प्ले किया है। ऐसे में इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या वह और अजय देवगन दोस्त हैं? इस पर एक्ट्रेस ने साफ कहा कि वह और अजय देवगन कभी दोस्त नहीं बन सकते। उन्होंने इसका कारण भी बताया।

‘वह बहुत सीनियर एक्टर हैं’ रकुल ने बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में कहा, “हम दोस्त नहीं हैं। मुझे लगता है कि बॉन्ड बहुत... रिस्पेक्ट वाला है। मेरे लिए, वह अभी भी द अजय देवगन हैं, है न? आप जानते हैं, वह बहुत सीनियर एक्टर हैं और एक कमाल के इंसान हैं।”

‘मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो…’ एक्ट्रेस ने आगे कहा, “मेरे लिए वहां हमेशा ‘सर’ वाली बात रहेगी। समझ रहे हो? मतलब जो आपके एज ग्रुप के होते हैं या यंगर एक्टर्स होते हैं वो दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अजय सर के साथ, मेरे मन में अभी भी वो ‘सर’ है और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो खुद को न्यूकमर कह सके, फिर भी मैं उनके सामने अभी भी बहुत कम एक्सपीरियंस्ड इंसान हूं। तो उस तरह का रिश्ता है।"

