Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDe De Pyaar De 2 Meezaan Jafri Got Trolled for Ranveer and Ranbir Kapoor Like look in Shaukk Song
DDPD 2: 'रणवीर कपूर का 5.0 वर्जन लग रहे हैं', लुक को लेकर मीजान जाफरी को लोगों ने किया ट्रोल

DDPD 2: 'रणवीर कपूर का 5.0 वर्जन लग रहे हैं', लुक को लेकर मीजान जाफरी को लोगों ने किया ट्रोल

संक्षेप: De De Pyaar De 2: फिल्म दे दे प्यार दे 2 से जावेद जाफरी के बेटे मीजान जाफरी का गाना शौक रिलीज कर दिया गया है। इसमें उनके लुक को लेकर लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया है।

Tue, 4 Nov 2025 07:13 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और आर. माधवन की फिल्म 'दे दे प्यार दे' का गाना 'शौक' मंगलवार को रिलीज कर दिया गया है। फिल्म का पहला पार्ट सुपरहिट रहा था और DDPD 2 के ट्रेलर को भी काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। फिल्म के नए गाने की बात करें तो इसमें जावेद जाफरी के बेटे मीजान जाफरी का लुक लोगों का ध्यान खींच रहा है। मीजान को लेकर लोगों ने कमेंट सेक्शन में ढेरों रिएक्शन दिए हैं। किसी को वो रणवीर सिंह जैसे लगे तो किसी को रणबीर कपूर जैसे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

'रणवीर कपूर का 5.0 वर्जन लग रहे हैं'

एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "वो रणवीर सिंह और रणबीर कपूर का कॉम्बिनेशन लग रहे हैं।" दूसरे ने लिखा, "वो रणबीर कपूर का 5.0 वर्जन लग रहे हैं।" किसी ने उनकी तुलना रणबीर कपूर के एनिमल वाले लुक से की है तो किसी ने लिखा- अजय देवगन की कमी लग रही है बस गाने में। एक फॉलोअर ने लिखा- क्या किसी और को भी उनमें रणबीर कपूर और रणवीर सिंह की मिली जुली झलक नजर आई। इसी तरह के ढेरों कमेंट लोगों ने इस सॉन्ग वाली पोस्ट पर और यूट्यूब पर किए हैं।

फिल्म की स्टार कास्ट और रिलीज डेट

बात अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' की करें तो यह सिनेमाघरों में 14 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। फिल्म में अजय देवगन के अलावा आर माधवन और रकुल प्रीत सिंह अहम किरदार निभाती नजर आएंगी। अंशुल शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी एक उम्रदराज शख्स के बारे में है, जिसे एक जवान लड़की से प्यार हो गया है। दोनों एक दूसरे के घर में रिश्ते की बात लेकर जाएंगे और इससे कहानी में कौन से ट्विस्ट आएंगे यही फिल्म की कहानी है। फिल्म के अन्य किरदारों की बात करें तो इसमें मीजान जाफरी, गौतमी कपूर और तब्बू भी नजर आएंगी।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।