DDPD 2: 'रणवीर कपूर का 5.0 वर्जन लग रहे हैं', लुक को लेकर मीजान जाफरी को लोगों ने किया ट्रोल

संक्षेप: De De Pyaar De 2: फिल्म दे दे प्यार दे 2 से जावेद जाफरी के बेटे मीजान जाफरी का गाना शौक रिलीज कर दिया गया है। इसमें उनके लुक को लेकर लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया है।

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और आर. माधवन की फिल्म 'दे दे प्यार दे' का गाना 'शौक' मंगलवार को रिलीज कर दिया गया है। फिल्म का पहला पार्ट सुपरहिट रहा था और DDPD 2 के ट्रेलर को भी काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। फिल्म के नए गाने की बात करें तो इसमें जावेद जाफरी के बेटे मीजान जाफरी का लुक लोगों का ध्यान खींच रहा है। मीजान को लेकर लोगों ने कमेंट सेक्शन में ढेरों रिएक्शन दिए हैं। किसी को वो रणवीर सिंह जैसे लगे तो किसी को रणबीर कपूर जैसे।

'रणवीर कपूर का 5.0 वर्जन लग रहे हैं' एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "वो रणवीर सिंह और रणबीर कपूर का कॉम्बिनेशन लग रहे हैं।" दूसरे ने लिखा, "वो रणबीर कपूर का 5.0 वर्जन लग रहे हैं।" किसी ने उनकी तुलना रणबीर कपूर के एनिमल वाले लुक से की है तो किसी ने लिखा- अजय देवगन की कमी लग रही है बस गाने में। एक फॉलोअर ने लिखा- क्या किसी और को भी उनमें रणबीर कपूर और रणवीर सिंह की मिली जुली झलक नजर आई। इसी तरह के ढेरों कमेंट लोगों ने इस सॉन्ग वाली पोस्ट पर और यूट्यूब पर किए हैं।