De De Pyaar De 2 Box Office Collection Day 9 Ajay Devgn Rakul Preet Singh R Madhavan Movie Saturday Earring Mastiii 4
Box Office: 'मस्ती 4' के रिलीज के बाद क्या रहा 'दे दे प्यार दे 2' का हाल, जानें शनिवार की कमाई

Box Office: 'मस्ती 4' के रिलीज के बाद क्या रहा 'दे दे प्यार दे 2' का हाल, जानें शनिवार की कमाई

संक्षेप:

'दे दे प्यार दे 2' में कॉमेडी के साथ-साथ हल्का-फुल्का इमोशनल ड्रामा लोगों को पसंद आया। इसे क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। वहीं, अब इस फिल्म के सामने विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख और आफबात की 'मस्ती 4' रिलीज हो गई है।

Sat, 22 Nov 2025 09:21 PM
De De Pyaar De 2 Box Office Collection Day 9: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के रिलीज का उनके फैंस को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। फिल्म के दूसरे पार्ट में अजय और और रकुल प्रीत सिंह के साथ आर माधवन भी नजर आई हैं। 'शैतान' के बाद दोनों को एक साथ फिर से देखकर फैंस काफी खुश हैं। ये फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ऐसे में अब 'दे दे प्यार दे 2' के शनिवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने कितना कमा डाला?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

'मस्ती 4' के रिलीज के बाद क्या रहा हाल

अजय देवगन और रकुल प्रीत की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में कॉमेडी के साथ-साथ हल्का-फुल्का इमोशनल ड्रामा लोगों को पसंद आया। इसे क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। वहीं, अब इस फिल्म के सामने विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख और आफबात की 'मस्ती 4' रिलीज हो गई है। 'दे दे प्यार दे 2' ने ओपनिंग डे पर 8.75 करोड़ रुपये की कमाई के साथ खाता खोला था। वहीं, अब इसके शनिवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' ने 9वें दिन खबर लिखने तक 2.98 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 56.33 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'दे दे प्यार दे 2' का कलेक्शन

डे 1- 8.75 करोड़ रुपये

डे 2- 12.25 करोड़ रुपये

डे 3- 13.75 करोड़ रुपये

डे 4- 4.25 करोड़ रुपये

डे 5- 5.25 करोड़ रुपये

डे 6- 3.5 करोड़ रुपये

डे 7- 3.35 करोड़ रुपये

डे 8- 2.25 करोड़ रुपये

डे 9- 2.98 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 56.33 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
