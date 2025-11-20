Box Office: एक हफ्ते में ही 'दे दे प्यार दे 2' के छूटे पसीने, कमाए सिर्फ इतने करोड़
'दे दे प्यार दे 2' में कॉमेडी के साथ-साथ हल्का-फुल्का इमोशनल ड्रामा लोगों को पसंद आया। वहीं, इसे क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। 'दे दे प्यार दे 2' ने ओपनिंग डे पर शानदार कमाई की थी, लेकिन अब इसकी कमाई हल्की होती नजर आ रही हैं।
De De Pyaar De 2 Box Office Collection Day 7: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के रिलीज का उनके फैंस को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। फिल्म के दूसरे पार्ट में अजय और और रकुल प्रीत सिंह के साथ आर माधवन भी नजर आर हैं। 'शैतान' के बाद दोनों को एक साथ फिर से देखकर फैंस काफी खुश हैं। ये फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ऐसे में अब 'दे दे प्यार दे 2' के गुरुवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने कितना कमा डाला?
सात दिनों में छूटे पसीने
अजय देवगन और रकुल प्रीत की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में कॉमेडी के साथ-साथ हल्का-फुल्का इमोशनल ड्रामा लोगों को पसंद आया। वहीं, इसे क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। 'दे दे प्यार दे 2' ने ओपनिंग डे पर शानदार कमाई की थी, लेकिन अब इसकी कमाई हल्की होती नजर आ रही हैं। 'दे दे प्यार दे 2' ने ओपनिंग डे पर 8.75 करोड़ रुपये की कमाई के साथ खाता खोला था। वहीं, अब इसके गरुवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' ने 7वें दिन खबर लिखने तक 3.05 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 50.8 करोड़ रुपये हो गया है।
डे वाइज देखें 'दे दे प्यार दे 2' का कलेक्शन
डे 1- 8.75 करोड़ रुपये
डे 2- 12.25 करोड़ रुपये
डे 3- 13.75 करोड़ रुपये
डे 4- 4.25 करोड़ रुपये
डे 5- 5.25 करोड़ रुपये
डे 6- 3.5 करोड़ रुपये
डे 7- 3.05 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
टोटल कलेक्शन- 50.8 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
