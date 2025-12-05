Box Office: कछुए की रफ्तार से बढ़ रही है 'दे दे प्यार दे 2' ने लगाया दम, क्या बजट निकाल पाएगी फिल्म

संक्षेप: अजय देवगन और रकुल प्रीत की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में कॉमेडी के साथ-साथ हल्का-फुल्का इमोशनल ड्रामा लोगों को पसंद आया। 'शैतान' के बाद अजय देवगन और आर माधवन को फिर से एक साथ देखकर फैंस काफी खुश हैं।

Dec 05, 2025 05:56 am IST

De De Pyaar De 2 Box Office Collection Day 21: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे' को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। ऐसे में अब इसके सीक्वल यानी 'दे दे प्यार दे 2' को भी खूब प्यार मिल रहा है। 'दे दे प्यार दे 2' 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। मूवी के दूसरे पार्ट में अजय और और रकुल प्रीत सिंह के साथ आर माधवन भी नजर आई हैं। वहीं, अब 'दे दे प्यार दे 2' के गुरुवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने कितना कमा डाला?

'दे दे प्यार दे 2' क्या कर पाएगी सौ करोड़ पार अजय देवगन और रकुल प्रीत की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में कॉमेडी के साथ-साथ हल्का-फुल्का इमोशनल ड्रामा लोगों को पसंद आया। 'शैतान' के बाद अजय देवगन और आर माधवन को फिर से एक साथ देखकर फैंस काफी खुश हैं। इसे क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। वहीं, 'दे दे प्यार दे 2' के सामने 'मस्ती 4' के अलावा 'तेरे इश्क में' रिलीज हो गई है। 135 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'दे दे प्यार दे 2' ने ओपनिंग डे पर 8.75 करोड़ रुपये की कमाई के साथ खाता खोला था। वहीं, अब इसके गुरुवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'दे दे प्यार दे 2' ने 21वें दिन खबर लिखने तक 0.40 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 72.80 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'दे दे प्यार दे 2' का कलेक्शन डे 1- 8.75 करोड़ रुपये

डे 2- 12.25 करोड़ रुपये

डे 3- 13.75 करोड़ रुपये

डे 4- 4.25 करोड़ रुपये

डे 5- 5.25 करोड़ रुपये

डे 6- 3.5 करोड़ रुपये

डे 7- 3.35 करोड़ रुपये

डे 8- 2.25 करोड़ रुपये

डे 9- 4.00 करोड़ रुपये

डे 10-4.35 करोड़ रुपये

डे 11-1.5 करोड़ रुपये

डे 12-1.8 करोड़ रुपये

डे 13- 1.35 करोड़ रुपये

डे 14- 1.15 करोड़ रुपये

डे 15- 0.85 लाख रुपये

डे 16- 1.35 करोड़ रुपये

डे 17- 1.40 करोड़ रुपये

डे 18- 0.40 लाख रुपये

डे 19- 0.50 लाख रुपये

डे 20- 0.40 लाख रुपये

डे 21- 0.40 लाख रुपये(अर्ली रिपोर्ट)