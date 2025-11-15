Box Office: शनिवार को 'दे दे प्यार दे 2' ने तोड़ा अपने पहले दिन का रिकॉर्ड, छप्पर फाड़ की कमाई
संक्षेप: अजय देवगन और रकुल प्रीत की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को क्रिटिक्स के शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। 'दे दे प्यार दे 2' ने ओपनिंग डे पर शानदार कमाई की थी। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि ये वीकेंड में कमाल दिखाएगी और हुआ भी ऐसा।
De De Pyaar De 2 Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के रिलीज का उनके फैंस को के बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। ऐसा हो भी क्यों न इर बार अजय देवगन और रकुल प्रीत के साथ मूवी में आर माधवन भी अपनी एक्टिंग और कॉमेडी का ताड़का जो लगा रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद फाइनली ये फिल्म आज यानी 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ऐसे में अब 'दे दे प्यार दे 2' के दूसरे दिन यानी शनिवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने कितना कमा डाला?
वीकेंड में मचाया धमाल
अजय देवगन और रकुल प्रीत की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को क्रिटिक्स के शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। 'दे दे प्यार दे 2' ने ओपनिंग डे पर शानदार कमाई की थी। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि ये वीकेंड में कमाल दिखाएगी और हुआ भी ऐसा। 'दे दे प्यार दे 2' ने ओपनिंग डे पर 8.75 करोड़ की कमाई के साथ खाता खोला था। वहीं, अब इसके दूसरे दिन यानी शनिवार के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' ने शनिवार को खबर लिखने तक 10.14 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 18.89 करोड़ रुपये हो गया है।
क्या है मूवी की कहानी?
मूवी में अजय को एक अधेड़ उम्र के शख्स के तौर पर दिखाया गया है, जिसे अपने से आधे उम्र की लड़की रकुल प्रीत यानी आयशा से प्यार हो जाता है। मूवी में आर माधवन भी है जिन्होंने रकुल के पिता का किरदार निभाया है। माधवन, अपनी बेटी को अजय से दूर करने के सारे पैंतरे आजमाते हैं। फिल्म काफी एंटरटेनिंग हैं। इसके गाने भी खूब पसंद किए जा रहे हैं।
