Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDe De Pyaar De 2 Box Office Collection Day 2 Ajay Devgn Rakul Preet Singh R Madhavan Movie Saturday Earring
Box Office: शनिवार को 'दे दे प्यार दे 2' ने तोड़ा अपने पहले दिन का रिकॉर्ड, छप्पर फाड़ की कमाई

Box Office: शनिवार को 'दे दे प्यार दे 2' ने तोड़ा अपने पहले दिन का रिकॉर्ड, छप्पर फाड़ की कमाई

संक्षेप: अजय देवगन और रकुल प्रीत की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को क्रिटिक्स के शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। 'दे दे प्यार दे 2' ने ओपनिंग डे पर शानदार कमाई की थी। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि ये वीकेंड में कमाल दिखाएगी और हुआ भी ऐसा।

Sat, 15 Nov 2025 10:02 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

De De Pyaar De 2 Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के रिलीज का उनके फैंस को के बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। ऐसा हो भी क्यों न इर बार अजय देवगन और रकुल प्रीत के साथ मूवी में आर माधवन भी अपनी एक्टिंग और कॉमेडी का ताड़का जो लगा रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद फाइनली ये फिल्म आज यानी 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ऐसे में अब 'दे दे प्यार दे 2' के दूसरे दिन यानी शनिवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने कितना कमा डाला?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वीकेंड में मचाया धमाल

अजय देवगन और रकुल प्रीत की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को क्रिटिक्स के शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। 'दे दे प्यार दे 2' ने ओपनिंग डे पर शानदार कमाई की थी। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि ये वीकेंड में कमाल दिखाएगी और हुआ भी ऐसा। 'दे दे प्यार दे 2' ने ओपनिंग डे पर 8.75 करोड़ की कमाई के साथ खाता खोला था। वहीं, अब इसके दूसरे दिन यानी शनिवार के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' ने शनिवार को खबर लिखने तक 10.14 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 18.89 करोड़ रुपये हो गया है।

क्या है मूवी की कहानी?

मूवी में अजय को एक अधेड़ उम्र के शख्स के तौर पर दिखाया गया है, जिसे अपने से आधे उम्र की लड़की रकुल प्रीत यानी आयशा से प्यार हो जाता है। मूवी में आर माधवन भी है जिन्होंने रकुल के पिता का किरदार निभाया है। माधवन, अपनी बेटी को अजय से दूर करने के सारे पैंतरे आजमाते हैं। फिल्म काफी एंटरटेनिंग हैं। इसके गाने भी खूब पसंद किए जा रहे हैं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Ajay Devgn rakul preet singh R Madhavan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।