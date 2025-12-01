Hindustan Hindi News
Box Office: रविवार को 'दे दे प्यार दे 2' ने लगाया दम, 17वें दिन हुई इतने करोड़ की कमाई

Box Office: रविवार को 'दे दे प्यार दे 2' ने लगाया दम, 17वें दिन हुई इतने करोड़ की कमाई

संक्षेप:

दे दे प्यार दे 2' 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। मूवी के दूसरे पार्ट में अजय और और रकुल प्रीत सिंह के साथ आर माधवन भी नजर आई हैं। वहीं, अब 'दे दे प्यार दे 2' के रविवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं।

Mon, 1 Dec 2025 06:03 AMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
De De Pyaar De 2 Box Office Collection Day 17: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे' को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। ऐसे में अब इसके सीक्वल यानी 'दे दे प्यार दे 2' को भी खूब प्यार मिल रहा है। 'दे दे प्यार दे 2' 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। मूवी के दूसरे पार्ट में अजय और और रकुल प्रीत सिंह के साथ आर माधवन भी नजर आई हैं। वहीं, अब 'दे दे प्यार दे 2' के रविवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने कितना कमा डाला?

'दे दे प्यार दे 2' ने रविवार को लगाया दम

अजय देवगन और रकुल प्रीत की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में कॉमेडी के साथ-साथ हल्का-फुल्का इमोशनल ड्रामा लोगों को पसंद आया। 'शैतान' के बाद अजय देवगन और आर माधवन को फिर से एक साथ देखकर फैंस काफी खुश हैं। इसे क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। वहीं, 'दे दे प्यार दे 2' के सामने 'मस्ती 4' के अलावा 'तेरे इश्क में' रिलीज हो गई है। 'दे दे प्यार दे 2' ने ओपनिंग डे पर 8.75 करोड़ रुपये की कमाई के साथ खाता खोला था। वहीं, अब इसके रविवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'दे दे प्यार दे 2' ने 17वें दिन खबर लिखने तक 1.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 71.10 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'दे दे प्यार दे 2' का कलेक्शन

डे 1- 8.75 करोड़ रुपये

डे 2- 12.25 करोड़ रुपये

डे 3- 13.75 करोड़ रुपये

डे 4- 4.25 करोड़ रुपये

डे 5- 5.25 करोड़ रुपये

डे 6- 3.5 करोड़ रुपये

डे 7- 3.35 करोड़ रुपये

डे 8- 2.25 करोड़ रुपये

डे 9- 4.00 करोड़ रुपये

डे 10-4.35 करोड़ रुपये

डे 11-1.5 करोड़ रुपये

डे 12-1.8 करोड़ रुपये

डे 13- 1.35 करोड़ रुपये

डे 14- 1.15 करोड़ रुपये

डे 15- 0.85 लाख रुपये

डे 16- 1.35 करोड़ रुपये

डे 17- 1.40 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 71.10 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

