Box Office: 'दे दे प्यार दे 2' की दहाड़ नहीं हो रही कम, 14वें दिन भी 'मस्ती 4' को दी मात

Box Office: 'दे दे प्यार दे 2' की दहाड़ नहीं हो रही कम, 14वें दिन भी 'मस्ती 4' को दी मात

संक्षेप:

अजय देवगन और रकुल प्रीत की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में कॉमेडी के साथ-साथ हल्का-फुल्का इमोशनल ड्रामा लोगों को पसंद आया। 'शैतान' के बाद अजय देवगन और आर माधवन को फिर से एक साथ देखकर फैंस काफी खुश हैं।

Thu, 27 Nov 2025 10:46 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
De De Pyaar De 2 Box Office Collection Day 14: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे' को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। ऐसे में हर कोई को इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में 'दे दे प्यार दे 2' 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म के दूसरे पार्ट में अजय और और रकुल प्रीत सिंह के साथ आर माधवन भी नजर आई हैं। वहीं, अब 'दे दे प्यार दे 2' के गुरुवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने कितना कमा डाला?

अभी भी जारी है दहाड़

अजय देवगन और रकुल प्रीत की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में कॉमेडी के साथ-साथ हल्का-फुल्का इमोशनल ड्रामा लोगों को पसंद आया। 'शैतान' के बाद अजय देवगन और आर माधवन को फिर से एक साथ देखकर फैंस काफी खुश हैं। इसे क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। वहीं, अब इस फिल्म के सामने विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख और आफबात की 'मस्ती 4' रिलीज हो गई है। 'दे दे प्यार दे 2' ने ओपनिंग डे पर 8.75 करोड़ रुपये की कमाई के साथ खाता खोला था। वहीं, अब इसके गुरुवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' ने 14वें दिन खबर लिखने तक 1.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 67.60 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'हक' का कलेक्शन

डे 1- 8.75 करोड़ रुपये

डे 2- 12.25 करोड़ रुपये

डे 3- 13.75 करोड़ रुपये

डे 4- 4.25 करोड़ रुपये

डे 5- 5.25 करोड़ रुपये

डे 6- 3.5 करोड़ रुपये

डे 7- 3.35 करोड़ रुपये

डे 8- 2.25 करोड़ रुपये

डे 9- 4.00 करोड़ रुपये

डे 10-4.35 करोड़ रुपये

डे 11-1.5 करोड़ रुपये

डे 12-1.8 करोड़ रुपये

डे 13- 1.35 करोड़ रुपये

डे 14- 1.25 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 67.60 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Ajay Devgn rakul preet singh R Madhavan

