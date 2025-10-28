Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDDLJ scene which was different in the script but Shah Rukh Khan Changed while shooting
DDLJ की स्क्रिप्ट में अलग था यह सीन, शाहरुख खान ने शूटिंग के वक्त बदल दिया, बन गया एक कल्ट क्सालिस

DDLJ की स्क्रिप्ट में अलग था यह सीन, शाहरुख खान ने शूटिंग के वक्त बदल दिया, बन गया एक कल्ट क्सालिस

संक्षेप: शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की स्क्रिप्ट में अलग था यह सीन। शाहरुख खान ने शूटिंग के वक्त बदल दिया और हो गया कल्ट हिट।

Tue, 28 Oct 2025 01:23 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की साल 1995 में आई फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' ब्लॉकबस्टर हिट थी। फिल्म की कहानी से लेकर इसके गानों तक सभी कुछ दर्शकों को बहुत पसंद आया था और यह एक कल्ट मूवी साबित हुई। फिल्म की IMDb रेटिंग 8 है और आप इसे ओटीटी पर अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस फिल्म का एक डायलॉग ऐसा था, जो असल में स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था।

स्क्रिप्ट में ऐसे लिखा गया था यह सीन

शाहरुख खान ने इस डायलॉग को इंप्रोवाइज किया था और इसी वजह से यह डायलॉग लोगों को इतना पसंद आता। शाहरुख खान ने खुद एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया था। शाहरुख खान ने कहा, "उसमें एक डायलॉग है जब वो कहती है कि मेरी शादी होने वाली है, तुम आओगे? और लाइन यह थी कि मुझे कुछ ऐसा कहना था कि हां मैं कोशिश करूंगा। मुझे उसकी (काजोल की) आंखों में देखकर अपनी आंखों में आंसू और होठों में मुस्कान लेकर हां कहना था और वहां से चले जाना था।"

शाहरुख को हुआ गड़बड़ का अहसास

शाहरुख खान ने बताया कि उन्होंने जब यह सीन किया तो उन्हें अहसास हुआ कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, उस वक्त उन्होंने तय किया कि वो इस सीन को उस तरह नहीं करेंगे जैसा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। शाहरुख खान ने इंटरव्यू में बताया, "सीन को इस तरह करना था कि ऑडियंस को यह समझ आ जाए कि वो शादी में नहीं जाएगा। मुझे कहा गया कि तू आंखें नीचे कर लेना, उसे मालूम ना पड़े कि तू दुखी है। मैं यह करने भी वाला था।"

शाहरुख खान ने बदल दिया डायलॉग

शाहरुख खान ने बताया कि वो इस सीन को उसी तरह करने वाले थे, जैसा स्क्रिप्ट में लिखा गया था, लेकिन जब वो यह सीन करने लगे और काजोल ने अपनी लाइन्स बोलीं तो शाहरुख खान का पहला रिएक्शन था- नहीं मैं नहीं आऊंगा। शाहरुख खान ने कहा कि मैं उसे इतना प्यार करता हूं कि चाहता हूं कि उसे सच पता रहे। शाहरुख खान के इस छोटे से इंप्रोवाइजेशन की वजह से सीन बदल गया और इसमें जान पड़ गई। यह सीन इस फिल्म के सबसे कमाल के सीन्स में गिना जाता है।

ये भी पढ़ें:बिग बॉस 19 के सबसे विवादित झगड़े, कुछ में तो तार-तार हो गई मान-मर्यादा
ये भी पढ़ें:अमाल की मौसी से इस खिलाड़ी को कहा 'छिछोरी', बी-ग्रेड वाले बयान पर दिया यह जवाब
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Shah Rukh Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।