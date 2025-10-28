DDLJ की स्क्रिप्ट में अलग था यह सीन, शाहरुख खान ने शूटिंग के वक्त बदल दिया, बन गया एक कल्ट क्सालिस

संक्षेप: शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की स्क्रिप्ट में अलग था यह सीन। शाहरुख खान ने शूटिंग के वक्त बदल दिया और हो गया कल्ट हिट।

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की साल 1995 में आई फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' ब्लॉकबस्टर हिट थी। फिल्म की कहानी से लेकर इसके गानों तक सभी कुछ दर्शकों को बहुत पसंद आया था और यह एक कल्ट मूवी साबित हुई। फिल्म की IMDb रेटिंग 8 है और आप इसे ओटीटी पर अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस फिल्म का एक डायलॉग ऐसा था, जो असल में स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था।

स्क्रिप्ट में ऐसे लिखा गया था यह सीन शाहरुख खान ने इस डायलॉग को इंप्रोवाइज किया था और इसी वजह से यह डायलॉग लोगों को इतना पसंद आता। शाहरुख खान ने खुद एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया था। शाहरुख खान ने कहा, "उसमें एक डायलॉग है जब वो कहती है कि मेरी शादी होने वाली है, तुम आओगे? और लाइन यह थी कि मुझे कुछ ऐसा कहना था कि हां मैं कोशिश करूंगा। मुझे उसकी (काजोल की) आंखों में देखकर अपनी आंखों में आंसू और होठों में मुस्कान लेकर हां कहना था और वहां से चले जाना था।"

शाहरुख को हुआ गड़बड़ का अहसास शाहरुख खान ने बताया कि उन्होंने जब यह सीन किया तो उन्हें अहसास हुआ कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, उस वक्त उन्होंने तय किया कि वो इस सीन को उस तरह नहीं करेंगे जैसा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। शाहरुख खान ने इंटरव्यू में बताया, "सीन को इस तरह करना था कि ऑडियंस को यह समझ आ जाए कि वो शादी में नहीं जाएगा। मुझे कहा गया कि तू आंखें नीचे कर लेना, उसे मालूम ना पड़े कि तू दुखी है। मैं यह करने भी वाला था।"