जहीर, सोनाक्षी की शादी में बवाल की खबरों पर बोलीं कजन पूजा रूपारेल- थप्पड़ पड़ा होता तो…

संक्षेप: पूजा रूपारेल और सोनाक्षी सिन्हा की नानी बहने थीं। अब पूजा ने सोनाक्षी और जहीर की शादी पर बात की है। उनका कहना है कि दोनों परिवारों की मौजूदगी में शादी हुई थी और शत्रुघ्न सिन्हा भले बेटों को डांट लें पर सोनाक्षी उनकी आंख का तारा हैं।

सोनाक्षी सिन्हा की शादी के वक्त कई तरह की गॉसिप वायरल थीं। अब उनकी कजन पूजा रूपारेल ने इस मैटर पर बात की है। पूजा का कहना है कि सोनाक्षी बहुत खुश हैं और घरवालों के सपोर्ट से ही शादी हुई। पूजा ने बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा सोनाक्षी को बहुत प्यार करते हैं और वह बेटों को भले डांट लें लेकिन सोनाक्षी से कुछ नहीं कह सकते। बता दें कि पूजा रूपारेल दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे में काजोल की बहन बनी थीं।

फेमस लोगों के साथ होती है कॉन्ट्रोवर्सी हिंदी रश से बातचीत में पूजा बोलीं, 'जब लोग फेमस होते हैं तो कॉन्ट्रोवर्सी होती है। सोनाक्षी की शादी में सबने सपोर्ट किया है। दोनों तरफ के लोग मौजूद थे। मैं शत्रुघ्न अंकल को जानती हूं वह कभी सोनाक्षी के फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे। वह उनकी आंख का तारा हैं। वह अपने बेटों को डांट सकते हैं लेकिन सोनाक्षी? कभी नहीं। वह सबके लिए सख्त हैं लेकिन उनके लिए नहीं।'

शादी के बाद खुश हैं सोनाक्षी पूजा बोलीं, 'ऐसा नहीं कि सोनाक्षी ने रातोरात फैसला लिया। वे कई साल से साथ थे और यह सोचा-समझा फैसला था।' पूजा ने यह भी कहा कि सोनाक्षी बहुत खुश हैं।' पूजा से पूछा गया कि चर्चे थे के सोनाक्षी के भाई लव और कुश राजी नहीं थे, इस पर पूजा ने कहा कि यह उन लोगों का व्यक्तिगत मामला है। यह भी कहा कि परिवार साथ था और सपोर्ट में था।

अगर थप्पड़ पड़ा होता तो... शत्रुघ्न सिन्हा के गुस्सा होने की भी खबरें थीं जिन पर पूजा बोलीं, 'लोगों को उनकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। अगर थप्पड़ या बहस जैसी कोई बात होती तो समझ आता लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।'



