इसको बोल हाथ ना लगाए…अक्षय कुमार की इस हरकत से चिढ़ जाते थे सलमान, डायरेक्टर से करते थे शिकायत

इसको बोल हाथ ना लगाए…अक्षय कुमार की इस हरकत से चिढ़ जाते थे सलमान, डायरेक्टर से करते थे शिकायत
सलमान खान और अक्षय कुमार की जोड़ी ने दो फिल्मों में साथ काम किया है। दोनों की ऑफस्क्रीन केमिस्ट्री भी अच्छी है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि फिल्म मुझसे शादी करोगी के दौरान सलमान, अक्षय की इस हरकत से चिढ़ जाते थे।
सलमान खान और अक्षय कुमार इंडस्ट्री के दो शानदार एक्टर्स माने जाते हैं। दोनों ने एकाध फिल्मों में साथ काम भी किया। ऑनस्क्रीन दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। ऑफस्क्रीन भी दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग देखी गई है। लेकिन क्या आप जानते हो फिल्म मुझसे शादी करोगी की शूटिंग के दौरान सलमान खान, अक्षय के तरीके से चिढ़ जाते हैं। डायरेक्टर डेविड धवन ने हाल इ बताया कि सलमान उनसे आकार शिकायत करते थे कि अक्षय को बोलो कि उन्हें हाथ ना लगाए।
अक्षय कुमार से चिढ़ जाते थे सलमान खान
हाल में कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स वाले शो पर पहुंचे डायरेक्टर डेविड धवन ने अपने करियर की ड्यूल हीरो वाली फिल्मों के बारे में बात की। डेविड धवन ने बताया कि दो हीरो के साथ काम करना और उन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल था। डायरेक्टर ने आगे साल 2004 में आई अपनी फिल्म मुझसे शादी करोगी के बारे में बात की। इस फिल्म में सलमान खान, अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा ने लीड रोल निभाया था। डेविड धवन ने हाल में बताया कि इस फिल्म में दोनों हीरो को मैनेज करना मुश्किल होता था। दोनों अलग टेम्परामेंट के इंसान हैं। डायरेक्टर ने कहा कि अक्षय की आदत है हाथ हिलाते हुए एक्टिंग करने की। ऐसे में सलमान उनके पास आते थे और बोलते थे ‘इसको बोल हाथ नहीं लगाना’। सलमान को अक्षय की ये आदत पसंद नहीं थी।
अक्षय और सलमान ने ऐसे शूट की थी मुझसे शादी करोगी
एक पुरानी रिपोर्ट की मानें तो सलमान खान और अक्षय कुमार ने मुझसे शादी करोगी की अधिकतर शूटिंग अलग-अलग की थी। अक्षय कुमार सुबह अपने हिस्से की शूटिंग कर लेते थे। वहीं सलमान खान शाम से लेकर रात तक। इस फिल्म में एक्टर्स के डुप्लीकेट के साथ सीन शूट किए गए। वहीं साथ वाले सीन शेड्यूल की डिमांड के हिसाब से शूट किए गए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। खासकर इसके म्यूजिक को पसंद किया गया था।
संजय दत्त-सलमान खान की जोड़ी को बताया खास
वहीं डायरेक्टर डेविड धवन के मुताबिक उन्होंने जितनी भी दो हीरो फिल्में की हैं उनमें से सबसे फेवरिट सलमान खान और संजय दत्त की जोड़ी लगी। डायरेक्टर ने बताया कि दोनों से एक्टिंग करवाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन दोनों साथ में बहुत जबरदस्त काम करते हैं।
डेविड धवन ने की गोविंदा की तारीफ
बता दें, कपिल शर्मा के इसी एपिसोड में डेविड धवन ने गोविंदा को बेस्ट एक्टर बताया। उन्होंने कहा कि लोगों ने उन्हें लेट आने को लेकर बदनाम किया हुआ था। लेकिन जब वो सेट पर आता, तो पूरा काम करके ही जाता था। वरुण धवन की फिल्म बॉर्डर 2 को भी खास बताया।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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