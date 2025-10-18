दंगल फेम जायरा वसीम ने कर ली शादी, पोस्ट की निकाहनामे की फोटो, छिपाया पति का चेहरा और नाम

संक्षेप: दंगल फेम जायरा वसीम ने निकाह कर लिया है और एक सोशल मीडिया पोस्ट करके उन्होंने इस बारे में अपने फॉलोअर्स को बताया है। जायरा वसीम ने हालांकि अपने पति के नाम और उनके चेहरे को लेकर सस्पेंस बनाए रखा है।

साल 2019 में धार्मिक कारणों से बॉलीवुड को अलविदा कह चुकीं एक्ट्रेस जायरा वसीम ने निकाह कर लिया है। एक्ट्रेस ने शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी शादी के बारे में अपने फॉलोअर्स को बताया। लंबे वक्त बाद इंस्टाग्राम पर वापसी करते हुए जायरा वसीम ने अपनी पोस्ट में कुल 2 तस्वीरें साझा की हैं और कैप्शन में महज 3 शब्द लिखकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के बारे में लोगों को बताया है। पहली तस्वीर में जायरा निकाहनामे पर दस्तखत करती नजर आ रही हैं।

फोटोज में नहीं दिखाया पति का चेहरा जायरा वसीम के हाथ पर काफी डिटेलिंग वाली मेहंदी और खूबसूरत अंगूठियां नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में जायरा वसीम और उनके पति चांद को निहारते नजर आ रहे हैं। दोनों ही तस्वीरों में जायरा वसीम ने ना तो अपना और ना ही अपने पति का चेहरा दिखाया है। जायरा जहां लाल रंग की खूबसूरत चुन्नी ओढ़े दिख रही हैं, वहीं उनके पति सफेद कुर्ते और शॉल में नजर आ रहे हैं। जायरा वसीम की उम्र 24 साल है और अब हर कोई यह जानने को बेताब है कि उनके पति आखिर कौन हैं।

पोस्ट का कैप्शन और लोगों के कमेंट जायरा वसीम ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा- कुबूल है x3। यानि तीन बार कुबूल है लिखने की बजाए उन्होंने X3 लिख दिया है। कमेंट सेक्शन में उनके ढेरों फॉलोअर्स ने जायरा वसीम को निकाह की मुबारकबाद दी है। एक फॉलोअर ने लिखा, "अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अपनी बेहतरीन रहमत से दोनों जहान में खुशियां अता फरमाए।" वहीं दूसरे ने कमेंट किया, “आपका सफर मुझे हर दिन इंस्पायर करता है। यह नई शुरुआत आपको शांति, खुशी और हर वो आशीर्वाद दे जिसकी आप हकदार हैं।”